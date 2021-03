Se retrasa la llegada de la vacuna AstraZeneca: ahora estiman mayo

La asesora Cecilia Nicolini explicó en C5N qué pasará con el arribo de las vacunas cuyos antígenos se produjeron en Argentina y ya fueron enviados a México.

En el marco del Plan de Vacunación y mientras varios países del mundo atraviesan la segunda ola, la asesora del Presidente, Cecilia Nicolini informó sobre el estado de llegada de más vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

“La apuesta del Gobierno desde el inicio fue una estrategia ‘multivacunas’, es decir, tener las vacunas que sean en primer lugar seguras, eficaces, que estén en tiempo y forma, y que Argentina pueda firmar y responder a los contratos”, sostuvo Nicolini en una entrevista con C5N.

“Cuando se anunció la producción de la vacuna de AstraZeneca y Oxford en conjunto con México fue, y sigue siendo, una magnífica noticia porque es una producción local. Acá producimos el antígeno y se envía a México para la dosificación, envasado y distribución”.

Al ser consultada sobre los antígenos enviados a México y la falta de vacunas de AstraZeneca en Argentina, Nicolini aclaró que “la situación global es muy compleja” en cuanto a “los insumos para producir las vacunas” y que el retraso se produjo por ciertos contratiempos como “la necesidad de comprar los frascos de vidrio, que son únicos y especiales”.

«Esperamos que entre abril y mayo ya comiencen a llegar”, confirmó Nicolini en ‘Brotes verdes’. “No solo prioritario para Argentina y México, sino para América Latina, porque mientras la región no tenga acceso a la vacuna y comience a vacunar a su población va a ser muy difícil salir de la pandemia”, afirmó la asesora del presidente.

Sobre cuántas vacunas de AstraZeneca llegarán a Argentina, indicó que «se está terminando de definir la cantidad” y que los fármacos “están en un proceso de estabilidad; «Cuando las producen tienen que dejarlas entre tres y cuatro semanas para ver que esa vacuna sea segura, eficaz, homogénea, y qué este lista con el certificado de calidad para poder exportarla”, explicó.

En relación a la Sputnik V, producida en Rusia, Nicolini indicó que durante su último viaje su objetivo fue entender de primera mano todos los problemas que había en términos de la producción: “Cuando firmamos el contrato con la Federación de Rusia, la producción de las vacunas para los países, con Argentina siendo prioritaria, iba a venir de India, Corea del Sur y China por la transferencia de tecnología, que se demoró por ser un producto nuevo”.

“El compromiso de Rusa era brindar vacunas a Argentina a partir de diciembre, no en la cantidad que esperábamos pero sí empezar a tener un flujo para empezar el Plan de Vacunación. Rusia autorizó ciertas exportaciones de fármacos que se producían a nivel local, cuando la Constitución rusa no permite la exportación de estos insumos estratégicos hasta tanto no se haya provisto a la población de ese país”, resaltó sobre el convenio.

“Rusia aumentó la producción considerablemente. Ya tiene más de cinco grandes plantas que están produciendo vacunas y la están escalando. El Instituto Gamaleya tiene tres controles de calidad muy exhaustivos. Sucedió que lotes que estaban disponibles para Argentina eran desechados porque había contaminación cruzada o no tenían las condiciones de calidad para enviarlos, eso hizo que la distribución se demorara más de lo previsto», destacó.

En cuanto a la llegada de las vacunas de Sinopharm, fabricadas en China, cuyo contrato fue firmado por la adquisición de 3 millones, Nicolini informó: «El contrato que firmamos indica que antes de fin de mes podríamos contar con esas dosis en Argentina. Estamos trabajando con detalles logísticos y de exportación que tienen también sus desafíos».

“Hay muchísimas vacunas que están siendo exportadas desde China. Se transporta en ‘envirotainers’, que hay que alquilarlos con antelación y tenerlos a disposición, y en China hay pocos disponibles. Estamos trabajando en eso para poder tenerlos en los próximos días y confirmar una fecha certera cuando la tengamos”, agregó sobre la logística.