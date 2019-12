¿Se vienen los billetes de $2000 y $5000?

2019-12-22

La medida está siendo analizada por el Presidente del Banco Central, quien además aseguró que eliminará las imágenes de animales de la divisa local.

El Banco Central está analizando emitir un billete de $5000. En tanto que confirmaron que los billetes ya no contarán con las figuras de los animales autóctonos y se retomará la representación de «próceres» o figuras de la política y la cultura en la moneda nacional, tal como lo había adelantado hace poco más de un mes Alberto Fernández.



El anuncio fue hecho por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, quien aclaró que la iniciativa se adoptará «sin apuro, porque hay billetes impresos e imprimiéndose, y no vamos a malgastar el dinero». «En la familia nueva de billetes habrá un billete más grande», anticipó el titular de la autoridad monetaria.



En ese sentido, adelantó que el nuevo billete será de «dos mil o cinco mil pesos, se están haciendo análisis», pero consideró: «A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de $200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto». Sobre las imágenes que llevarán, Pesce recordó: «Ya lo dijo el Presidente, él quiere abandonar estas figuras de animalitos».



«Siempre tiene un valor simbólico lo que hay en los billetes. En un país que tiene los poetas, los políticos, la historia que tiene la Argentina, tener que recurrir a sus animalitos es un poco triste. Esperemos que esta familia nueva tenga consenso», apuntó Pesce en declaraciones a Crónica TV.



El titular del BCRA destacó la importancia de «llegar a algún tipo de consenso sobre qué figuras poner» en los billetes. «No sólo debiera haber políticos de relevancia, sino también exaltar nuestra cultura, nuestra ciencia y técnica, y buscar valores que representen a todos, no sólo a una parte», cerró.



En plena transición presidencial, Alberto Fernández había adelantado que buscaría eliminar las imágenes de animales de los billetes y volver a la tradición de que distintos próceres estén representados en la moneda.



«Tengo algunas urgencias antes, pero me gustaría que en los billetes estén los próceres y los grandes hombres y mujeres de la Argentina. Lamento mucho que Evita haya desaparecido de los billetes, pero también lamento que desaparezcan Sarmiento, Belgrano, San Martín», dijo el 17 de noviembre el entonces mandatario electo a Página 12.



En los últimos años, los billetes en circulación de varias denominaciones fueron incorporando en su presentación imágenes de especies autóctonas. Existen en circulación varios motivos: el de $20 tiene en su anverso un guanaco, el de $50 un cóndor andino, el de $100 una taruca, el de $200 una ballena franca austral, el de $500 un yaguareté y el de $1000 un hornero.