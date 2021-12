Secuestro extorsivo del empresario: buscan a un cuarto implicado

Víctor Giménez fue raptado por personas que simularon ser policías. Hay tres detenidos. Fue liberado cuando el automóvil en el que iban los secuestradores chocó contra una casa.

Tres personas fueron detenidas por el secuestro extorsivo del empresario Víctor Giménez (76 años), otro hecho que pone el foco en la mayor inseguridad en Salta. Hoy se esperan nuevos allanamientos para dar con al menos un cuarto implicado, que ya estaría identificado. Al cierre de esta edición la policía, investigadores del CIF y efectivos federales estaban abocados a las diligencias.

El secuestro del dueño de El Cóndor fue considerado como un hecho delictivo sin precedentes en Salta.

La mañana del martes el hombre de 76 años fue capturado por personas que simulaban ser policías en un retén cerca de la empresa de colectivos, en la zona sudeste.

Por esas mismas horas llamativamente se sumó otro hecho de naturaleza similar. En ese caso se trató de una supuesta tentativa de rapto de una menor de edad, hecho ocurrido en la zona del parque San Martín, que produjo la inmediata detención de un policía retirado, identificado como José Emiliano Leguizamón Benítez.

A la hora en que este caso se ventilaba a cuatro vientos, la familia del empresario del transporte negociaba a través de agentes el pago de un jugoso rescate, se dijo $5 millones.

Según diferentes fuentes, la familia había acordado dar el dinero solicitado por los secuestradores a un agente de la investigación, quien debía con valor hacer la entrega, para que de esa manera pudieran seguirles el rastro.

Supuestamente el pago se realizaría en cercanías de una estación de servicio de la zona sur. Sin embargo, a las 20.30, aproximadamente, el automóvil de alta gama del empresario fue divisado en una terrosa calle del barrio ampliación Parque La Vega por una patrulla policial, y los supuestos secuestradores chocaron el mismo contra una pared de bloques en su intento de fuga.

Los delincuentes huyeron rápidamente a pie y se asegura que ambos fueron detenidos no sobre el auto, sino en las inmediaciones. Giménez descendió asustado y fue atendido de inmediato por una mujer mayor, dueña de la vivienda, a quien le dijo «me secuestraron».

De inmediato llegó la policía y rescataron a Giménez, y luego personal del CIF trabajó hasta la madrugada sobre el vehículo siniestrado.

En el caso tomó intervención el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien dio detalles en una conferencia de prensa junto al procurador general, Pedro García Castiella. Al tratarse de un secuestro extorsivo, dieron aviso a sus pares del fuero federal, Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba

Según averiguó El Tribuno, Toranzos ordenó una serie de diligencias que terminaron con la captura de un tercer integrante de la banda comando. El fiscal se excusó de brindar información, menos de dar detalles de la investigación.

El secuestro del contador Víctor Giménez fue el corolario de días y días de hechos de inseguridad de una magnitud jamás vista en esta provincia. Solo para mencionar: hubo un salvaje despojo de 16 millones de pesos a Atta Gerala, intendente del municipio de Juan Solá, a quien le sustrajeron además una camioneta que ayer apareció calcinada. Esto sumado a una ola de robos de camionetas 4×4 desde el aeropuerto.

“Me secuestraron”, me dijo

Una vecina de la zona sureste se convirtió sin querer en una testigo clave en el caso del secuestro extorsivo de Víctor Giménez.

Su testimonio da cuenta que ella no vio a los secuestradores, sino solamente al hombre, el empresario Giménez, luego que un auto impactara con su casa. “Cuando me vio el hombre me dijo ’me secuestraron’”, relató Camila, la vecina que encontró al empresario paradito junto a su vehículo.

Camila mostró ayer a El Tribuno que su casa de ampliación Parque La Vega fue destruida cuando el vehículo en donde se desplazaban el empresario secuestrado y sus captores (según informaron) chocó contra una de sus paredes.

Las personas que lo raptaron se fueron del lugar tras el impacto y luego fueron detenidas.

“A las 20.30, más o menos, vi una luz fuerte y sentí el ruido que hacía un vehículo que se trasladaba con velocidad y de pronto sentí un golpe en mi pared. Yo estaba adentro y vi una camioneta metida en mi vivienda”, dijo.

Y continuó: “Salgo asustada y veo a un señor blanco, alto, pelo blanco que me dice ’me secuestraron”, recordó.