Seis consejos para aliviar la resaca post fiestas

La resaca es el malestar general corporal que se produce tras la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas. En general, se caracteriza por presentar síntomas tales como amnesia ligera, dolor de cabeza, sed intensa, dolor abdominal, vómitos, diarrea y flatulencias.

Para evitar todo esto, la mejor opción es no tomar en exceso, pero en caso de necesitar eliminar la resaca, existen seis consejos que te van a ayudar:

Hidratarse antes de tomar bebidas alcohólicas

El primer consejo es mantenerse todo el día hidratado, tomando dos o tres litros de líquido, preferentemente agua. Puede ayudar tomar dos vasos de agua, o una botella de medio litro, antes de comenzar a tomar las bebidas alcohólicas.

Este truco sirve ya que los minerales del cuerpo se pierden con el sudor y la orina y el alcohol no los repone.

Beber un vaso de agua antes de acostarte

El alcohol funciona como diurético, por lo que es normal ir varias veces al baño durante una noche en la que se toma mucho. De este modo, se llega a la deshidratación y a los síntomas típicos de la resaca (sed, dolor de cabeza, fatiga y sequedad de boca).

Por este motivo, tomar un vaso de agua antes de acostarse, probablemente evitará todos estos síntomas.

Infusiones

La cafeína es una buena idea para la resaca. En caso de necesitar estar despabilado, un café con aceite de coco resultará estimulante. En el caso de que sufras náuseas, los tés de hierbas, como el té de jengibre, pueden funcionar.

Asimismo, existen unas hierbas que no son tan comunes pero sí se consiguen en dietéticas, que se llaman cardo mariano. Hacer un té con estas ayuda a limpia el hígado. Otra opción el agua caliente con miel y limón, para elevar el azúcar y lograr una mejora general.

Jugo de pepino

Una costumbre señala que al día siguiente de tomar mucho, hay que tomar jugo de pepino ya que con esto se reponen los electrolitos que perdió el cuerpo la noche anterior.

Salir a correr

Realizar algo de ejercicio ligero aumenta el metabolismo y libera endorfinas. Eso sí, es indispensable estar bien hidratado y a la vez continuar hidratándose durante la actividad física.

Esto no acelera la desintoxicación del alcohol, pero la liberación de endorfinas mejora el estado de ánimo.

Descansar

Si luego de hacer todo esto no fue posible reponerse de la resaca es momento de rendirse al poder de la cama y descansar. Y no olvides que si bebés alcohol no tenés que manejar.

