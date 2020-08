Septiembre en Netflix: qué series, películas y documentales se estrenan

Netflix anunció los estrenos de septiembre, con la película «Enola Holmes», protagonizada por Millie Bobby Brown, a la cabeza.

Netflix dio a conocer los estrenos del mes de septiembre, con prometedores títulos en su catálogo. La película “Enola Holmes”, protagonizada por Millie Bobby Brown, encabeza la lista y mantiene expectantes a sus fans, hasta la llegada de la ansiada temporada 4 de “Stranger Things”. La docuserie “Elecciones, en pocas palabras”, que explora los temores sobre la corrupción en el proceso electoral de Estados Unidos, es otra de las fuertes apuestas.

Ratched (18/9/2020)

Lejos (4/9/2020)

Las crónicas del taco: Volumen 2 (15/09/2020)

Símbolos: Temporada 2 (16/9/2020)

Criminal: Reino Unido – Temporada 2 (16/9/2020)

Sneakerheads (25/9/2020)

The Gift: Temporada 2 (10/9/2020)

Baby: Temporada 3 (16/9/2020)

Casi una duquesa (11/9/2020)

Close Enough (14/9/2020)

Elecciones, en pocas palabras (28/9/2020)

Country-Ish (25/9/2020)

Organízate con el método The Home Edit (9/9/2020)

Anatomía según Grey: Temporada 16 (1/9/2020)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 3 (1/9/2020)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 4 (1/9/2020)

100 días para enamorarnos: Temporada 1 (17/9/2020)

Top Chef – Temporada 4: Chicago (1/9/2020)

El diablo a todas horas (16/9/2020)

Enola Holmes (23/9/2020)

Corazón loco (9/9/2020)

Se busca papá (11/9/2020)

El practicante (16/9/2020)

Freaks: Eres de los nuestros (2/9/2020)

Pienso en el final (4/9/2020)

Amor garantizado (3/9/2020)

Guapis(9/9/2020)

Un partido decisivo (1/9/2020)

La niñera: Reina Letal (10/9/2020)

Parásitos (1/9/2020)

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono (8/9/2020)

Lady Bird (22/9/2020)

Annabelle 2: La creación (7/9/2020)

Django sin cadenas (1/9/2020)

Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados (4/9/2020)

Escuela de Rock (1/9/2020)

Chicas pesadas (1/9/2020)

Belleza americana (1/9/2020)

Gladiator: El desafío comienza (1/9/2020)

El sorprendente Hombre Araña (30/9/2020)

Han llegado (1/9/2020)

Tornado (4/9/2020)

Orgullo y prejuicio (4/9/2020)

Documentales y especiales

El dilema de las redes sociales (9/9/2020)

La Línea: La sombra del narco (9/9/2020)

The Chef Show: Temporada 2 (24/9/2020)

Challenger: El vuelo final (16/9/2020)

GIMS (Próximamente)

Chef’s Table: BBQ (2/9/2020)

Detlev Rohwedder: Un crimen perfecto (25/9/2020)

El caso Watts: El padre homicida (30/9/2020)

Criogenización: Vivir dos veces (15/9/2020)

Felipe Esparza: Malas decisiones (1/9/2020)

Afonso Padilha: Alma de pobre (3/9/2020)

Michael McIntyre: Showman (15/9/2020)

Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (29/9/2020)

Escándalos millonarios: India (2/9/2020)

Una canción de amor para Latasha (21/9/2020)

El papa Francisco: Un hombre de palabra (21/9/2020)

Justin Bieber: Never Say Never (15/9/2020)

Niños y familia

Jurassic World: Campamento Cretácico (18/9/2020)

Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé! (1/9/2020)

Mascotas unidas (11/9/2020)

Chico Bon Bon: Un mono con herramientas (22/9/2020)

Mighty Express: Aventuras sobre rieles (22/9/2020)

Julie and the Phantoms (10/9/2020)

StarBeam: Temporada 2 (8/9/2020)

Spirit: Cabalgando libre – Academia de equitación (4/9/2020)

Thomas y sus amigos: Temporada 24 (1/9/2020)

Exploradores espaciales: Temporada 1 (1/9/2020)

La gran aventura LEGO (12/9/2020)

Emoji: La película (1/9/2020)

El príncipe de Egipto (4/9/2020)

Pollitos en fuga (4/9/2020)

El expreso polar (1/9/2020)

Anime

The Promised Neverland: Temporada 1 Netflix