Sergio Agüero estuvo enCasa Rosada: ¿qué hubo detrás de su visita a Santiago Caputo?

El ex jugador y ahora streamer, visitó al asesor presidencial con el motivo de charlar sobre la incursión de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino.

Hace instantes llamó a muchos la atención la llegada de Sergio Agüero a la Casa Rosada, donde visitó a Santiago Caputo quien es el asesor del presidente de la Nación. A pesar de que el ex jugador y ahora streamer en varias ocasiones se mostró a favor del gobierno de Javier Milei, hasta el momento no había trascendido algún encuentro entre el surgido en Independiente y alguna figura clave de La Libertad Avanza.

Una de las cosas que acercó mucho a Agüero a Milei, fue su postura acerca del arriba de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino. El Kun habló públicamente en reiteradas ocasiones que se mostraba a favor de este impulso y que era el camino para cambiar cuestiones estructurales e institucionales en Argentina. En el cónclave de esta tarde además de Caputo estuvo presente el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Este último también ha hablado en reiteradas ocasiones a favor de las SAD y mismo presentó proyectos en partidos políticos de Gimnasia y Esgrima La Plata, club del cual es hincha.

🚨 Visita sorpresa en Casa Rosada. Sergio El Kun Agüero acaba de entrar al despacho del asesor Santiago Caputo. — Manu Jove (@manujove) November 13, 2024

También la Diputada Nacional por La Libertad Avanza, Juliana Santillán, posteó una foto junto al ex futbolista donde afirma: “Futbol Libre!!. SAD #VLLC“. De esta manera, la política también confirmó que dicha reunión en la Casa Rosada estuvo pura y exclusivamente dedicada a charlar sobre la incursión de las SAD en Argentina. Hace tiempo en un stream junto a Coscu, Agüero había comentado que “se vienen cosas picantes” respecto a la inversión de capitales privados en algunos clubes.

Además el ex Atlético de Madrid comentó: “¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? ¿Están cagados? ¿Qué está pasando? Están cagados porque hay beneficios propios”. Esta indirecta fue hacia los dirigentes del fútbol aregntino que se mostraron en contra de las SAD hasta el momento. El Kun amplió las declaraciones en su momento y dijo: “Al final de cuenta, los clubes para que sean privados, sí o sí tienen que votar los socios. Si los socios dicen que no, es no, se acabó el problema. Si dicen que sí, privado. Dos más dos es cuatro. Listo”.

Por último, después de ese vídeo que trascendio meses atrás, el propio Milei elogió al jugador por su postura pública respecto a este tema: “He tenido la dicha de poder hablar con Agüero y quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional, con una profundidad analítica sorprendente y que entiende la naturaleza del planteo que hacemos“.