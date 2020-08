Sergio Massa advirtió que el Gobierno analiza sacarles la AUH y el IFE a quienes tomen tierras

El funcionario además se refirió a la reforma judicial y aseguró que “8 de cada 10 argentinos no confían en la Justicia”.

En la noche del domingo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, brindó su punto de visto acerca del conflicto en Villa Mascardi, en Río Negro, en cuanto al a toma de tierras. “El Estado tiene que hacer cumplir la ley. Si la gente toma tierras, tiene que desalojar”, aseguró.

“Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sino es que como que cada uno hace lo que quiere”, dijo el funcionario en diálogo con el periodista Antonio Laje por la pantalla de América.

Por otro lado, el exintendente de Tigre habló sobre la reforma judicial. “Es un tema de agenda que tiene la Cámara. Cuando uno cree que algo funciona mal, siempre es el momento de abordarlo y cambiarlo”, señaló.

“El ámbito del consenso es el Congreso. Bienvenida la propuesta del PRO o del radicalismo para que la veamos, la discutamos y la incorporemos”, sostuvo sobre la posibilidad de que comience a tratarse en el recinto que preside actualmente.

Y agregó: “No hay apuro. Estamos abiertos a buscar la mayor cantidad de consenso. Lo que no podes hacer es decir ’de esto no discuto’. ¿Cómo no vamos a discutir? Es un tema donde 8 de cada 10 argentinos no confían en la Justicia“.

Sergio Massa aseguró que Mauricio Macri “despreció a los argentinos”

Hace algunos días el funcionario diálogo con el periodista Luis Novaresio aprovechó para cruzar a Mauricio Macri quien viajó a Europa en medio del brote del coronavirus. “Despreció a los argentinos al irse a Saint-Tropez (Francia)”, consideró.

“Macri despreció a los argentinos al irse a Saint-Tropez, porque muchos de los que confiaron en él en octubre del año pasado, aún para defender sus ideas, lo quisieran ver acá y no tomando sol o jugando al golf”, expresó el dirigente peronista.