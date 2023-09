Shakira en el banquillo: una vida de éxitos matizada por problemas judiciales

Desde el fisco hasta sus exparejas, los momentos que empañaron los constants hits y el amor de su público

La fiscalía le reclama 6,6 millones a Shakira en su segunda causa por presunto fraude a Hacienda

“Ella se ensucia la imagen sola, tiene una deuda con Hacienda. Además, monta fundaciones de niños para blanquear dinero y para recaudar dinero de la gente”. Con esas palabras, una exempleada de Shakira se refirió a la cantante colombiana y los distintos conflictos judiciales que enfrenta actualmente. Pero el paso por los tribunales no comenzó ahora. Y hay archivo de larga data.

Hubo una época en la que Shakira podría haber sido considerada como una argentina más.Durante 11 años estuvo en pareja con el abogado Antonio de la Rúa, hijo del fallecido expresidente Fernando de la Rúa, y su presencia en el país era frecuente. Aunque no se sabe con exactitud qué día se conocieron, su primer encuentro fue en el año 2000, en Buenos Aires, en una cena donde la colombiana estaba presentando ¿Dónde están los ladrones?

Más de una década después, un día -del que tampoco hay precisiones- ambos le pusieron punto final al amor en extrañas circunstancias. “Vemos esta separación como temporal y como un tiempo de crecimiento individual mientras continuamos siendo compañeros en nuestros negocios y vidas profesionales”, afirmaba el comunicado enviado por la propia Shakira a los medios. Pocos meses después, comenzaría a salir con Gerard Piqué.

En 2012 De la Rúa intentó congelar los bienes de una cuenta bancaria de la cantante en Suiza, pero un juez de Ginebra denegó la solicitud. También presentó una demanda en Los Ángeles, alegando que había ejercido como consejero de negocios de por quien entonces era su novia, y que le correspondía una compensación económica en base a un acuerdo verbal que habían hecho en 2004. Este proceso tampoco prosperó.

Entre cruces de denuncias, Antonio volvió a demandar a Shakira en Nueva York: le exigió el pago de una suma de 100 millones de dólares en compensación por su trabajo de dirección en la carrera musical de la artista.

Shakira y Antonio de la Rúa, 11 años en los que duró el amor

La artista negaba cualquier vínculo comercial con su antigua pareja sentimental e incluso contraatacó demandándolo en las Bahamas, acusándole de haberse apropiado, sin su consentimiento, de 6,6 millones de dólares. Más adelante Shakira y Antonio volverían a los juzgados, esta vez por La Colorada, la finca que ambos compraron en las afueras de Punta del Este, en Uruguay.

Al fin, tras casi cinco años de demandas y contrademandas, la cantante y el mánager firmaron la paz. Pero esa paz le duraría poco a Shakira, ya que en 2018 Hacienda la denunció por un presunto delito fiscal con relación a los ejercicios fiscales de 2012 y 2014. Mientras que la justicia pide una pena de hasta 8 años de cárcel considerando que vivía en España y debía tributar en ese país, su equipo legal argumenta que no residía en el país de forma oficial y que no pasaba el tiempo suficiente allí como para considerar que habría defraudado al fisco español. De hecho, asegura que su domicilio oficial se encontraba en Bahamas, ya que en medio de su relación con De la Rúa, la colombiana había adquirido una isla allí.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, declararía hace unos días, argumentando sobre su no residencia en España.

“Empiezo a salir con él (por Piqué) y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard”, señaló la barranquillera en su declaración que duró 80 minutos a las autoridades españolas. Así, señaló que empezó a pasar más tiempo en la Península Ibérica “por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”.

Shakira y Gerard Piqué en una vieja postal familiar

Sin embargo, Shakira señaló que sus encuentros con Piqué en España eran esporádicos, puesto que las agendas de ambos le impedían tener mucho tiempo juntos, es por esto que insiste tanto en su inocencia, y para ello recordó otro momento: “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España”.

A esa denuncia presentada en 2018 se sumaba un dato sobre el monto de la demanda contra la cantante, al revelarse, según la información de TuSalario, que sus ingresos anuales ascenderían a 48 millones de euros, unos 130.000 diarios. Por ello el fisco le reclamahaber defraudado 14,5 millones de euros al no tributar lo que correspondía.

Y eso llegaría luego de un 2017 complicado, en el que debió posponer en dos oportunidades su gira mundial debido a la hemorragia en las cuerdas vocales. Fue en noviembre de ese año que el problema se hizo público, cuando las cuestiones de salud la obligaron a suspender el estreno de la gira El Dorado World Tour con el que regresaría a los escenarios tras casi cinco años de ausencia. “Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, rezaba el comienzo del comunicado.

Incluso, los rumores sobre problemas en la pareja ya habían comenzado a circular en el ambiente, y fueron los mismos protagonistas, además de su círculo cercano, los que por todos los medios intentaron dar por tierra con esas especulaciones. “Están perfectos, gracias a Dios”, decían los padres de ella ante la prensa que los abordó a la espera de tener novedades sobre la pareja.Shakira y Bizarrap y Bzrp Music le cantaron a Piqué en la Sessions #53

El mundo se dividió entre el Team Shakira y el Team Piqué el 4 de junio de 2022, cuando la cantante y el exfutbolista informaron sobre su separación. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se leía en el corto, pero mediático, comunicado que ese día le dio la vuelta al mundo.

Con el paso del tiempo se confirmó la infidelidad de Gerard Piqué y toda la situación se convirtió en tema de debate. Especialmente cuando el español confirmó su nueva relación con una joven de 23 años, Clara Chía, quien también ganó defensores. Mientras tanto, Shakira daba de qué hablar con sus canciones cada vez más directas.

Por su parte, se conoció a través de la prensa que el problema entre el español y la colombiana había estallado hace tiempo, puesto que Piqué llevaba cerca de tres meses viviendo en su apartamento de soltero en Barcelona. Mientras la teoría de que Shakira había descubierto la infidelidad por un frasco de mermelada en su casa avanzaba, los medios ya hablaban de las cuestiones legales entre ambos.

Shakira quería la custodia y, aparentemente, esto no era un problema para su expareja, pero le costaba aceptar que la barranquillera quería mudarse con sus hijos a su mansión en Miami. “La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona”, reveló en su momento el medio Informalia. Por su parte Piqué se negaba a separarse de sus hijos. Esto retrasó el acuerdo de separación, puesto que ninguno estaba dispuesto a ceder en este punto. Finalmente, Piqué cedió ante los deseos de Shakira y se confirmó que la colombiana ya era libre para irse a Miami con los menores. “Hemos acabado, hemos firmado y de mutuo acuerdo. Se ha llegado a un acuerdo”, señalaron los abogados de ambas partes tras una reunión de más de 12 horas.

Por si fuera poco, en los últimos días se confirmó que la Fiscalía la imputó por haber defraudado a Hacienda con más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales. Así lo sostiene el Ministerio Público en la querella que presentó hace 3 meses contra la artista colombiana -ya notificada a su domicilio en Miami-, lo que dio pie a que un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abra una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública. A esa, claro, se suma la anteriormente citada.Una exempleada de Shakira contó los secretos de la casa familiar que compartía con Piqué

En las últimas horas, en el programa Intrusos (América), Flor de la V entrevistó a Cristina Cárdenas, una exempleada de Shakira que habló desde Madrid y realizó duras críticas sobre la cantante: “Será un ángel para las personas que ayude y se porte bien; y un demonio para las personas con las que no se ha portado bien y de las que yo soy testigo”, aseguró. Durante la charla, la señora relató una polémica clausula que la artista pone a los extras que participan en los rodajes de sus videoclips: “Yo conozco a una persona que por contrato pone que los figurantes cuando ella pase se den la vuelta, mirando de cara a la pared. Hay cientos de testigos, yo estoy dando voz a los figurantes”.

Además, aclaró que la intérprete “no le hizo nada personalmente”, pero sí a los extras que ella tuvo bajo su responsabilidad por ser la jefa o encargada de esa sección. “Cuando llego a un rodaje, me dan unas hojitas de todo lo que va a pasar en el día. Ahí ponen específicamente que todos los figurantes se tienen que dar la vuelta de cara a la pared”, señaló.

Sobre las cuestiones legales que atañen al presente de la cantante, Cárdenas aclaró: “Ella se ensucia la imagen sola, tiene una deuda con Hacienda. Además, monta fundaciones de niños para blanquear dinero y para recaudar dinero de la gente”. Luego, aprovechó para hablar de su relación conGerard Piqué: “Esta mujer no es clara, encima se mete con la familia de Piqué cuando sus suegros le criaron los hijos”. Y cerró: “Ya le hizo cinco canciones a Piqué, Shakira miente en todo”