Shakira no quiere volver conPiqué y le ofrecióUS$2 millones para que le permita irse deEspaña con sus hijos

El futbolista apostaba a la reconciliación, pero ella se siente muy dolida y quiere instalarse en Miami.

Muchos creían que Shakira y Gerard Piqué estaban al borde de la reconciliación. A dos meses de anunciar la separación, el futbolista dejó a su amante con la ilusión de recomponer el vínculo con la colombiana, pero ella no quiere verlo ni en figuritas.

En las últimas horas se conoció parte de la propuesta que la cantante le hizo para poder hacer su duelo en paz y lejos de España. Le ofreció 2 millones de dólares para ayudarlo a pagar una deuda que le quita el sueño y también comprarle los pasajes en primera clase para que visite a sus dos hijos en Estados Unidos cuando desee.

La intención de Shakira es instalarse en su mansión de Miami, cerca de otras figuras musicales donde pueda relanzar su carrera, según informaron en el programa Chisme no like. Por el momento, el defensor del Barcelona no habría aceptado la solicitud y sigue peleando por su amor.

Shakira y Piqué estuvieron juntos durante 12 años. (Foto: instagram/shakira)

Gerard Piqué habría dejado a su amante para volver con Shakira

Preocupado por la reaparición de Antonio de la Rúa en la vida de la cantante, el deportista se sinceró con la mesera de 25 años que había conocido en un bar y le dijo que ya no quería saber de ella, ya que su intención era recuperar su familia.

Shakira no está muy segura de darle otra oportunidad a Piqué, ya que siente que actuó como una canalla y que volverá a serle infiel, como tantas veces en sus 12 años de relación. Sin embargo, su madre le pidió que aceptara recomponer el vínculo.

Shakira y Piqué junto a sus dos hijos (Foto: Instagram / 3gerardpique).

Antonio de la Rúa, el “fantasma” que atormenta a Gerard Piqué

El hijo del expresidente Fernando de la Rúa tendría intenciones de recuperar el amor de Shakira, a quien demandó por 100 millones de dólares cuando se separaron, en 2011.

“Parece que Mr. de la Rúa se puso las pilas, la llamó y le habló bonito al oído a Shakira, le dijo que había que recodar viejos tiempos. Yo conozco a de la Rúa muy bien y al parecer fue él que la lastimó, o sea que Piqué fue el que recogió los pedazos de Shakiraque estaban por el suelo”, señalaron en el ciclo Chisme no like.

Shakira y Antonito se conocieron en el 2000. (Foto: AP)

Esto le cayó muy mal al jugador del Barcelona, que intentó un acercamiento con la madre de sus hijos,, aunque sin éxito.