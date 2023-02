Shakira y Karol G estrenaron “TQG” con mensajes terribles para Gerard Piqué y Anuel AA

Las artistas colombianas se unieron para hacer catarsis sobre sus escandalosas separaciones y ya acumularon millones de reproducciones.

En los primeros minutos de este viernes 24 de febrero, Shakira y Karol Gterminaron con la ansiedad de sus fanáticos y publicaron “TQG”, su primera colaboración. La canción significa “Te quedé grande”, y cuenta con varios palitos para Gerard Piqué y Anuel AA, que rehicieron su vida rápidamente tras separarse de ellas. Mientras que el deportista apostó a una relación con Clara Chía Marti, el músico se fue con Yailin “La más viral”.

“Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá uste’ ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró eso no da rabia, yo me río”, reza una de las estrofas que entonaron las artistas colombianas, que buscan poner a su país en lo más alto.

Hacía tiempo que Karol G soñaba con grabar junto a la intérprete de “Ojos así” y “Pies Descalzos”. Aunque se rumoreó que Shakira no estaba interesada en ingresar a un estudio con ella, sucedió todo lo opuesto, y hoy disfrutan de las más de 4 millones de reproducciones que obtuvieron a pocas horas del lanzamiento.

«Te quedé grande», le cantan Shakira y Karol G a Gerard Piqué y Anuel AA. (Foto: YouTube)

Letra completa de TQG, lo nuevo de Karol G y Shakira

La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente.

Es como tapar una herida con maquillaje: no se ve pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias

Bebé ¿qué fue? No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome melao Si sabes que yo errores no repito (Papi)

Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito

que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió pero yo estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró por acá uste’ ya no es bienvenido

lo que tu novia me tiró eso no da rabia yo me río

La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente (…)

No tengo tiempo pa’ lo que no aporte ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte

llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes.

Ahora tú quieres volver se te nota. Espérame ahí que yo soy idiota

Se te olvidó que yo estoy en otra, que te quedó grande la Bichota

Tú te fuiste y yo me puse triple M más buena, más dura, más levely

volver contigo never, tú eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver ya lo suponía dándole like a la foto mía

tú buscando por fuera la comida y yo pensando que era la monotonía

Y quieres volver ya lo suponía dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me buscas todavía.

Shakira y Karol G descontrolaron Times Square: el evento se salió de control y hubo disturbios

Los fanáticos de Shakira y Karol G se reunieron en la mítica esquina neoyorquina para palpitar “TQG”, la canción que las unió. Fue la “Bichota” quien los convocó para que vean un adelanto de la canción, pero todo se salió de las manos. El evento se salió de control, hubo disturbios y todos se quedaron con un sabor amargo.

“¡Hola, familia! Mensaje importantísimo: 18.45, para todos los que estén en Nueva York, corran a Times Square, que Shakira y yo les tenemos sorpresas. No van a querer perdérselo”, había dicho en un video sin imaginarse el gran revuelo que se generaría.

Times Square se llenó de imágenes de Shakira y Karol G, pero los disturbios no le permitieron a los fanáticos disfrutar de un adelanto de «TQG». (Foto: Instagram / shakira)

Alrededor de las 8 de la noche, los asistentes comenzaron a impacientarse y a correr de manera frenética de un lado a otro. Esto generó que la Policía Montada de Nueva York tuviera que interceder para evitar que se generaran más problemas.