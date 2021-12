“Si baja,está en un problema”:Melconian aseguró que elGobierno se aprovecha de la inflación

En diálogo con José del Rio en LN+, el economista consideró que esa variable funciona a modo de ajuste y advirtió que “la gente lee y está caliente”

Durante una entrevista televisiva, Carlos Melconian realizó un análisis de la crisis económica que atraviesa la Argentina y advirtió que “si la inflación baja, el Gobierno está en un problema”.

“La inflación es socia del Gobierno porque le ayuda a pagar el costo público, que no quiere pagar el precio de ajustarlo. No es que el Gobierno está a favor de la clase pobre y no quiere ajustar. Tienen que ajustar todavía el zafarrancho que hicieron entre 2007 y 2015. Después, en el medio, está (Mauricio) Macri. El Gobierno se pone en la vereda solidaria y es mentira. No quieren ni siquiera arreglar el zafarrancho que dejaron en 2015”, disparó el economista.

Invitado al programa Comunidad de Negocios (LN+), conducido por José del Rio, Melconian señaló que se trata de un “trabajo sucio” por parte de los funcionarios. “No veo un riesgo de espiralización, gracias a que la inflación hace su trabajo de erosión”, expresó.

“(El Gobierno) le da al sector público, o a los subsidios, un aumento, que es siempre inferior a la inflación, y con eso va a ajustado. Excepto con el mal llamado impuesto a la riqueza y con las retenciones, también aprovecha para recaudar porque al subir los precios, los impuestos que se pagan nominalmente suben”, analizó.

Para Melconian, el crecimiento de la recaudación relacionado al gasto que se licúa “hace que el financiamiento no explote por el aire”. Y lo mismo ocurre con la deuda que el Gobierno coloca y el volumen de las Letras de Liquidez (Leliq).

El especialista enfatizó que la inflación le da así a la Casa Rosada la oportunidad de licuar el gasto público porque el Gobierno “no quiere pagar el costo de ajustarlo”.

Y expresó que “es mentira” que el Frente de Todos esté del lado de los pobres” o en la “vereda solidaria”. Sostuvo que tiene que arreglar el escenario económico dejado en 2015 al que definió como un “zafarrancho”.