“Si naciera 20 veces,20 veces haría lo mismo”:FlorenciaKirchner posteó el discurso de su madre

La hija de la vicepresidenta tomó un fragmento del discurso pronunciado por Cristina y lo replicó para reivindicar su figura luego de que la Justicia rechazara el pedido de ampliar su declaración indagatoria

La hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner, salió en defensa de su madre, Cristina Kirchner, tras la exposición vía streaming que realizó desde su despacho en el Senado.

“Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”, posteó la joven guionista, y acompañó la publicación con un “Siempre” y un corazón.

La primera publicación la realizó el lunes por la noche, luego de que Cristina Kirchner apuntara contra Horacio Rodríguez Larreta por los forcejeos registrados frente a su domicilio en el barrio de Recoleta, donde se congregaron manifestantes a favor y en contra de la vicepresidenta, en dos marchas contrapuestas.

Florencia Kirchner reprodujo un video que incluía un fragmento de la extensa exposición de Cristina, y acompañó la publicación con las palabras pronunciadas por su madre:

“A los que sí les pasan cosas son a los argentinos que no tienen guita, que no les alcanza nada. Por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años, 12 años, pudimos construir. Donde piense, como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otra por el endeudamiento, otra por el salario de los laburantes.

Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”.

Por su parte, el diputado Máximo Kirchner aun no se pronunció sobre los sucesos judiciales de las últimas horas, aunque trascendió que visitó a su madre en su despacho luego de su streaming de este martes.