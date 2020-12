Si no cumplís con el Censo Económico no podrás operar con los bancos,si sos monotributista o tenés una empresa

Las empresas y los trabajadores autónomos que no completen el Censo Económico no podrán operar con los bancos. Así lo estableció el BCRA

Las empresas y los trabajadores autónomos están obligados a completar el Censo Nacional Económico confeccionado por el INDEC. Quienes no cumplan con la obligación, no podrán operar con las entidades financieras.

Puntualmente, quienes no respondan el censo y no puedan presentar el certificado censal en el banco en el que quieran operar no podrán abrir cuentas de depósitos y de cualquier otra que implique captación de fondos, conseguir créditos y sus respectivas renovaciones, abrir créditos documentarios, cuentas para valores en custodia, lograr el otorgamiento de fianzas y préstamos de valores, ni tampoco conseguir el alquiler de cajas de seguridad.

Quienes no cumplan con el Censo no podrán operar con bancos

Tanto el BCRA como el Indec informaron que las personas jurídicas (empresas) no podrán realizar estas operaciones si no tienen ese certificado a partir del 1 de abril de 2021. Para las personas humanas -responsables inscriptas- será desde el 1 de mayo de 2021; y para los monotributistas, en tanto, desde 1 de julio de 2021.

El «Certificado de Cumplimiento Censal» (CCC) sobre la realización del censo se exigirá hasta el 28 de febrero de 2022.

Censo Nacional Económico 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) puso en marcha el Censo Nacional Económico 2021.

Durante esta primera etapa del Censo Nacional Económico 2021, que se extenderá durante seis meses, las personas que producen bienes y servicios en el país y que tienen una actividad registrada, deben completar un cuestionario en línea desarrollado por el INDEC.

Para esta etapa inicial del Censo Nacional Económico 2021, el INDEC desarrolló un cuestionario digital denominado e-CNE.

Con este nuevo sistema de recolección de datos, se obtendrá información de alta calidad, en menor tiempo y a un menor costo en comparación a los censos tradicionales realizados mediante barrido territorial.

«Lo bueno del e-CNE es que las personas lo van a poder completar en el momento y en el lugar donde quieran: desde su casa, su oficina, la fábrica o el consultorio», señaló el titular del INDEC, Marco Lavagna.

Las empresas e instituciones sin fines de lucro podrán completar el Censo Nacional Económico hasta el 1 de abril de 2021, mientras que las personas inscriptas en el régimen de los Autónomos tendrán tiempo hasta el 1 de mayo de 2021 y las inscriptas en el Monotributo, hasta el 1 de junio de 2021.

Censo Nacional Económico: cómo se completa y hasta qué fecha

Para ingresar al aplicativo de e-CNE se requiere la validación de la identidad de las personas mediante Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y clave fiscal.

El INDEC utiliza la plataforma Autenticar de la AFIP porque es la que brinda la certeza de que solo las personas correctas tengan acceso al sitio seguro del censo.

Luego de la validación, los usuarios son redireccionados al aplicativo del INDEC, que cuenta con seguridad digital propia para el resguardo de la información, de acuerdo con la normativa de secreto estadístico.

Censo Nacional Económico: cómo se completa y hasta qué fecha

El cuestionario digital puede tener 14, 15 o 17 preguntas dependiendo el tipo de persona que complete el censo y una vez que se finalice, el sistema ofrecerá la descarga del certificado censal, necesario para la realización de futuros trámites administrativos y bancarios.

Censo Nacional Económico: preguntas y respuestas frecuentes

En esta sección encontrará respuestas inmediatas a las principales consultas sobre el Censo Nacional Económico 2021 e información de ayuda para completar el e-CNE.

¿Qué es el Censo Nacional Económico (CNE)?

El Censo Nacional Económico es un relevamiento estadístico exhaustivo que se realiza a las personas y empresas de la República Argentina que tienen una actividad registrada (sociedades financieras y no financieras, monotributistas, autónomos e instituciones sin fines de lucro) y que permitirá conocer la estructura económica actualizada de la Argentina. Junto con el censo de población, el CNE constituye uno de los pilares fundamentales de la infraestructura estadística de un país.

¿Quiénes deben completar el Censo Nacional Económico?

Todas las unidades económicas registradas del país que tengan su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) activa deben participar en el Censo Nacional Económico.

¿Para qué sirve el Censo Nacional Económico 2020/2021?

Gracias a este operativo se podrá conocer la demografía empresarial de todo el país. Permitirá responder, entre otras cuestiones, qué se produce en la Argentina, cuántas empresas, monotributistas y autónomos hay, dónde están, y cuántos puestos de trabajo existen.

Organismos gubernamentales, empresas, profesionales y la población en general podrán diseñar políticas públicas, tomar decisiones en el ámbito privado, evaluar las dimensiones de los mercados territoriales, cotejar los resultados con los de censos anteriores y comparar la propia empresa con el total de la rama de actividad o la zona geográfica en la que se encuentra.

El Censo Nacional Económico 2020/2021 también posibilitará mejorar la identificación y clasificación estadística de los agentes económicos de acuerdo con las pautas metodológicas del INDEC.

¿Cuántas etapas tiene el Censo Nacional Económico 2020/2021?

El relevamiento del Censo Nacional Económico consta de dos etapas. La primera consiste en la realización de un registro estadístico digital destinado a todas las unidades económicas del país.

Durante la segunda etapa, se realizará un conjunto de encuestas económicas complementarias por muestreo destinadas a indagar con mayor detalle sobre la producción de las unidades económicas, su estructura de costos, los márgenes operativos y los productos e insumos que utilizan, entre otras variables.

¿Cuándo comenzó el Censo Nacional Económico 2020/2021?

El Censo Nacional Económico se inició el 30 de noviembre de 2020 y se desarrollará durante los siguientes seis meses.

Todas las unidades económicas con actividad registrada deben completar el cuestionario digital, disponible en https://cne.indec.gob.ar. Las personas jurídicas (empresas e instituciones sin fines de lucro) tendrán tiempo hasta el 1 de abril de 2021, mientras que las personas inscriptas en el régimen de Autónomos deberán hacerlo hasta el 1 de mayo de 2021 y las inscriptas en el Monotributo, hasta el 1 de junio de 2021.

¿Cómo se completa el Censo Nacional Económico 2020/2021?

Por primera vez en la Argentina, y aprovechando el creciente uso de las nuevas tecnologías, el Censo Nacional Económico 2020/2021 se realizará a través de un cuestionario digital creado por el INDEC (e-CNE).

Esta metodología, utilizada por oficinas estadísticas de todo el mundo, permitirá obtener información de mayor calidad en un menor tiempo y a un menor costo en comparación con un barrido territorial.

Completar el Censo Nacional Económico es fácil, rápido y seguro.

¿Qué temas abordan las preguntas del Censo Nacional Económico?

Las preguntas del Censo Nacional Económico giran en torno a los siguientes temas:

Ubicación de la administración central (en el caso de las personas jurídicas) o domicilio (en el caso de monotributistas y autónomos).

Datos de una persona de contacto.

Provincias en las que ejerce actividades.

Descripción de la actividad principal.

Descripción de bienes y servicios resultantes de la actividad principal.

Descripción de materias primas, materiales y gastos directos utilizados para producir el bien o servicio.

Facturación anual sin IVA de la actividad principal en 2019.

Cantidad de trabajadores en relación de dependencia (asalariados) al 31 de diciembre de 2019.

Existencia de unidades auxiliares y sus funciones (en el caso de las personas jurídicas).

Descripción de otras actividades además de la principal, facturación de 2019 y cantidad de asalariados al 31 de diciembre de 2019.

Producción de bienes y servicios para consumo propio.

Producción de activos fijos para uso propio.

Realización de actividades de investigación y desarrollo.

¿Es obligatorio participar del Censo Nacional Económico?

Sí. El artículo 10 del decreto nº 3110/70 declara carga pública a la actividad censal y las personas y empresas convocadas están obligadas a cumplirla conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley nº 17.622.

Por su parte, el artículo 11 del citado decreto nº 3110/70 establece la exigibilidad del «certificado de cumplimiento censal» por parte de las dependencias nacionales, provinciales y municipales y los establecimientos bancarios como requisito previo para cualquier trámite durante un período previamente establecido.

Gracias a su colaboración, en la Argentina podremos contar con un sistema de información único de todas las empresas productoras de bienes y servicios ubicadas en el país, actualizar los marcos de muestreo para los indicadores económicos de coyuntura que difunde el Instituto y realizar el cambio de año base del Sistema de Cuentas Nacionales (producto interno bruto), entre otros beneficios.

¿Por qué se preguntan datos que ya fueron proporcionados a otros organismos públicos?

Dado que, por diferentes razones legales y administrativas, el INDEC no puede contar con registros administrativos completos, actualizados y codificados correctamente para uso estadístico, se estableció mediante la resolución nº 180/2020 esta primera etapa de completamiento básico que involucra a todas las empresas argentinas ubicadas en el territorio nacional.

La primera fase de esta operación censal, es decir, de carácter exhaustivo para la población de referencia, busca obtener información que permita mejorar la identificación y clasificación de las actividades económicas de las unidades estadísticas. Se lo denomina «empadronamiento estadístico» y tiene como objetivo generar un sistema de información único: el Registro Estadístico de Unidades Económicas (REUE). Su objetivo básico es hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo.

¿Mis respuestas del Censo Nacional Económico se publicarán o se vincularán con otros datos públicos?

Los datos aportados en el Censo Nacional Económico son estrictamente confidenciales y se encuentran protegidos por el secreto estadístico conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la ley n° 17.622 y el artículo 3, inciso d, del decreto n° 3.110/70; y la resolución nº 180/2020.

Censo Nacional Económico: cómo completarlo

La información se recopila únicamente con fines estadísticos, no se intercambia con ningún otro organismo público o privado y se resguarda en servidores propiedad del INDEC. Los resultados obtenidos, además, se difundirán en compilaciones de conjunto para asegurar la confidencialidad de las fuentes.

Sobre cómo completar el Censo Nacional Económico

¿Cómo se accede al Censo Nacional Económico?

Las personas que representan a las sociedades financieras y no financieras e instituciones sin fines de lucro y quienes ejercen actividades registradas en el monotributo o en autónomos recibirán la convocatoria para completar el Censo Nacional Económico a través de su domicilio fiscal electrónico (correo electrónico) declarado ante la AFIP.

En el mensaje se incluirá el enlace de acceso a la aplicación del Censo Nacional Económico (https://cne.indec.gob.ar) y los tutoriales para asistir a quienes respondan el cuestionario. También se puede acceder desde el sitio web censoeconomico.indec.gob.ar.

La aplicación requerirá previamente la validación de la identidad de las personas mediante su número de CUIT y clave fiscal en la plataforma Autenticar de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Inmediatamente después, el sistema redireccionará a un sitio seguro del INDEC para completar el censo.

¿Qué pasa si no recibo por correo electrónico la notificación para acceder al Censo Nacional Económico?

Si no recibió la notificación digital, verifique el correo electrónico declarado en el domicilio fiscal electrónico de la AFIP o revise la bandeja de correo no deseado. Durante el período en el que se desarrollará la primera etapa del CNE habrá distintos llamados a las más de 5,5 millones de unidades económicas de todo el país.

En caso de que no reciba comunicaciones oficiales al domicilio fiscal electrónico declarado o que no le haya dado de alta, puede acceder a la aplicación del e-CNE a través del siguiente enlace: https://cne.indec.gob.ar.

¿Por qué se accede al Censo Nacional Económico a través de la plataforma Autenticar de la AFIP?

El INDEC seleccionó el sistema Autenticar de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque es el que brinda la certeza de que solo las personas correctas tengan acceso al sitio seguro del censo. El sistema se utiliza solamente para la validación de la identidad de las personas y luego los usuarios son redireccionados al aplicativo del INDEC, que cuenta con seguridad digital propia para el resguardo de la información, de acuerdo con la normativa de secreto estadístico.

La validación de identidad mediante «clave fiscal» (una contraseña personal e intransferible) es el proceso por el cual se comprueba que la persona humana o jurídica es quien dice ser al momento de completar el censo; es la condición necesaria y suficiente para que la información proporcionada al INDEC sea válida para su procesamiento estadístico.

¿Hay que completar el cuestionario nuevamente si la empresa o persona ya participó de las pruebas experimentales?

Sí, es necesario completar el Censo Nacional Económico, que está en el marco de la primera etapa del Censo Nacional Económico 2020/2021. Para garantizar el éxito del operativo censal en términos de cobertura, calidad de los datos relevados y oportunidad de su difusión, la realización de las pruebas piloto y experimentales constituyen una de las principales actividades del Instituto durante su etapa de diseño y planificación.

¿Hay que completar el Censo Nacional Económico si la empresa o persona no tuvo actividad durante el último año?

Sí, el Censo Nacional Económico debe ser completado por todas las personas humanas y jurídicas que tengan activos sus CUIT, más allá de que la facturación del último año sea igual a cero.

¿Es seguro el sistema informático en donde se cargan los datos de la unidad económica?

Sí. El INDEC y su personal están obligados a proteger la privacidad y la confidencialidad de las personas y las empresas que son convocadas a responder a los operativos estadísticos en cada una de sus etapas: recolección, producción, difusión y resguardo de los datos. Su incumplimiento constituye un delito penado por ley.

La ley nº 17.622, en su artículo 10, y los decretos y resoluciones complementarias exigen que la información sobre personas, hogares y empresas no pueda ser revelada, ni siquiera indirectamente, a través de la publicación de resultados estadísticos.

La resolución nº 181/2020 establece el uso de sistemas y técnicas de resguardo de la información que se basan en rigurosos procesos y altos estándares de tratamiento de los datos, con el fin de asegurar una adecuada protección del secreto estadístico.

La política de seguridad de la información del INDEC asegura el cumplimiento de la normativa nacional y los estándares internacionales, de acuerdo a:

Marco legal de las estadísticas oficiales. Ley n° 17.622

Protección de datos personales. Ley n° 25.326

Delitos informáticos. Ley n° 26.388

Firma digital. Ley n° 25.506

Ética en el ejercicio de la función pública. Ley n° 25.188

Propiedad intelectual. Ley n° 11.723

Procedimientos administrativos. Ley n° 19.549

Código de buenas prácticas de controles para la seguridad de la información. Norma ISO/IEC 27002:2013

¿Cuántas preguntas tiene el Censo Nacional Económico?

El Censo Nacional Económico contempla tres tipos de cuestionarios: para personas humanas (14 preguntas), para personas jurídicas con fines de lucro (15 preguntas) y para personas jurídicas sin fines de lucro (17 preguntas).

¿Cuáles son las preguntas del Censo Nacional Económico?

Las preguntas solicitadas, que también se pueden consultar en este documento, son las siguientes:

Nombre o razón social de la empresa

CUIT

Ubicación

¿Tiene establecimientos en más de una provincia?

Descripción de la actividad principal

Bienes o servicios resultantes de la actividad principal

Materias primas, materiales o gastos directos para la producción de bienes o servicios

Facturación anual sin IVA (2019)

Cantidad de trabajadores en relación de dependencia (asalariados) al 31 de diciembre de 2019

Unidades auxiliares de apoyo para realizar la actividad principal

¿Realiza otras actividades?

Descripción de actividades secundarias (si corresponde)

¿Produce algún bien o servicio para consumo propio?

¿Produce activos fijos para uso propio? (edificios, estructuras, maquinaria y equipo, desarrollos informáticos, etc.)

¿Realiza actividades de investigación y desarrollo?

¿Cuánto tiempo demandará completar el Censo Nacional Económico?

Esto dependerá de la complejidad de la unidad económica a censar, pero el proceso será de aproximadamente 15 minutos.

De todos modos, el Censo Nacional Económico permite guardar sus respuestas y continuar completando el censo en otro momento.

¿Cómo se accede al certificado de cumplimiento censal?

Una vez que complete el censo podrá descargar inmediatamente el certificado de cumplimiento censal, necesario para la realización de futuros trámites administrativos y bancarios, desde la aplicación del Censo Nacional Económico. Luego, quedará disponible en la aplicación para que el usuario lo consulte o descargue, las veces que sea necesario y desde cualquier plataforma.