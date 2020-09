“Si yo quiero comprar dólares hoy no puedo”: el día que Alberto F. se opuso al cepo de CFK

El presidente Alberto Fernández se opuso fervientemente a las restricciones cambiarias impuestas en 2011 desde el Gobierno de Cristina Kirchner Era el año 2012 y se cumplía uno desde que el gobierno dea través del Banco Central que presidíaimpuso el cepo cambiario, el 28 de octubre de 2011.

El por entonces ex jefe de Gabinete Alberto Fernández (lo fue desde 2003 hasta 2008), fue muy crítico de las medidas que anunció el exministro de Economía Amado Boudou. Invitado por Joaquín Morales Solá al programa Desde el Llano, el 1 de octubre de 2012, el actual mandatario dijo: “Lo que sí creo que estamos viviendo una etapa de creciente intervención de las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la Presidenta (Cristina Kirchner), pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo”, decía Fernández.

“¿Cómo se llama Presidenta esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mi dinero y mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar diez puntos menos que la inflación?”

"¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cuál yo estoy privado de ahorrar en dólares?".

En otra entrevista con Joaquín Morales Solá ese mismo mes de 2012, Fernández decía:. Hay una inflación a la que nadie le está prestando atención”.

En esos momentos Fernández era, pese a haber votado a la actual vicepresidenta en 2011 muy crítico de su gestión. El jefe de Estado llegó a decir que “Cristina tiró por la borda todo lo que hizo Néstor”.

Ayer por la noche, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, anunció que quienes compren dólares pagarán un 35% en concepto de impuesto a las Ganancias. Además se descontarán de los 200 dólares mensuales los dólares utilizados para comprar productos en esa moneda.