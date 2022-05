Siguen las denuncias por cheques rebotados de la Intendencia de El Quebrachal

Otra demanda ejecutiva ingresó la semana pasada en el juzgado de JV González en contra de la Intendencia de El Quebrachal por cheques rebotados a proveedores. Esta vez no le pagaron al polirubro del pueblo. Desde el Municipio libraron órdenes de asados y mercadería y nunca pagaron.

Los cheques tienen fecha de septiembre y octubre del 2021, pero las compras se realizaron en junio y julio, del mismo año, y totalizan 250 mil pesos. Ese reclamo de pago se suma a los 34 cheques «rebotados» por más de 5 millones de pesos y más de 100 órdenes de compra por casi $ 6 millones que la Intendencia de El Quebrachal compró durante todo 2021 y que no pagaron nunca.

«Son órdenes por asado y mercadería que se llevaron y nunca pagaron», dijo Carlos Roca, que es el comerciante afectado. «Rolando «Roly» Rodolfo Rojas vino a saquear el pueblo en vez de trabajar para su pueblo», dijo el hombre que tienen un minimercadito en El Quebrachal.

«El daño que nos hizo es terrible porque de mi negocio sacaron todo tipo de mercadería para Acción Social del Municipio. Los pedidos que sacaron y que no pagaron son de junio y julio del año pasado. Los pagaron con 4 cheques de los cuales solo pude cobrar 2. Los que quedan son por unos 250 mil pesos que ya no me sirven para nada porque en ese tiempo una leche de 400 pesos hoy cuesta 870, un kilo de carne que estaba a 500 pesos hoy cuesta por arriba de los 1200 pesos. El daño ya está hecho», dijo el hombre con mucho dolor.

A casi un año de la compra que nunca se pagó, y con una inflación que supera el 60 por ciento, si hoy le pagarían, no podría ni reponer la mitad de la mercadería. «Uno va todas las semanas y te bicicletean para la otra. Si uno llega a hablar con el intendente (Rojas) es muy violento en su trato y se enoja; entonces no hay diálogo posible»», dijo Roca

En esa situación hay varios proveedores de mercaderías y de servicios que están afectados por la Intendencia de El Quebrachal. Y es por eso que en la noche del jueves hubo una reunión de afectados para ver de tomar medidas. La primera sería la de pedir la intervención.

«Son muchos los afectados por los cheques sin fondos y de a poco se van animando a denunciar», dijo la abogada Fanny Salazar que representa al carnicero Jorge Pérez y ahora a Carlos Roca.

Desde los pasillos de la Intendencia se rumorea (El Tribuno aún no pudo hablar con el intendente Rojas) que todas las flechas están puestas en el anterior secretario de Hacienda, Raúl Alberto Ríos. Pero en las pruebas presentadas en las denuncias, los cheques sin fondos llevan las firmas de Rojas y Ríos.