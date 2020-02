Silvia Süller y Jacobo Winograd separados al mes de casarse

2020-02-16



La rubia comunicó la noticia a través de sus redes sociales. Los detalles de la precoz ruptura, en la nota. Silvia Süller Jacobo Winograd Silvia Süller no empezó el domingo de la mejor manera ya que hace tan sólo dos horas atrás comunicó en su cuenta de Instagram que su matrimonio llegó a su fin a tan sólo un mes de dar el sí.

Instagram es una de las redes sociales más importantes del mundo y fue por éste medio que la rubia decidió comunicar la llamativa noticia con un par de posteos que explican los motivos del por qué ya no es más esposa de Jacobo Winograd. En uno de ellos subió una foto junto con su ahora ex esposo con un emoticón de corazón roto y con la descripción «ESTADO SENTIMENTAL: TRISTE, DECEPCIONADA».

Mientras que en el segundo posteo la extravagante vedette publicó una placa donde menciona los motivos del porqué puso punto final a la relación. En la misma ella escribió «se terminó… no sólo no salimos ni una sola vez en un mes de la boda, si no que además la semana pasada fue mi cumple el 10, un mes de casados el 12 y San Valentin el 14. Les cuento que el señor Jacobo brilló por su ausencia física, material y espiritual. No va más. Game Over»

Además Silvia Süller agregó en la descripción del segundo post «los tres días: 10 12 y 14 la pasé sola… sola sin él me refiero, ni el día de la boda me invitó a cenar.

Lo cierto es que a un mes y días de dar el sí en el Registro Civil, hecho que sorprendía a todos, justamente porque su pareja era nada más y nada menos que el mediático, Jacobo Winograd. Con quien estuvo más de 20 años en la televisión, y que más de una vez se cruzaron fuertemente en discusiones.