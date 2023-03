“Sin novedad en el frente” es la Mejor película internacional: le ganó a “Argentina, 1985”

El drama bélico del alemán Edward Berger obtuvo el premio en la categoría extranjera frente a Close; Alemania, Irlanda, The Quiet Girl; Polonia, EO Y la película de Santiago Mitre, nuestro crédito local. 12 marzo, 2023

El filme de Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani no logró quedarse con el ansiado tercer galardón, que quedó para la producción alemana Sin novedad en el frente (All Quiet On The Western Front).

El premio fue anunciado por Antonio Banderas y Salma Hayek, y algunos indicios del actor español habían alimentado las ilusiones de la troupe argentina. Sin embargo, el galardón fue para la producción alemana ambientada en la primera guerra mundial, en una categoría en la que también participaron EO, del polaco Jerzy Skolimowski, Close, del belga Lukas Dhont, y el filme irlandés The Quiet Girl.

All Quiet on the Western Front, ganadora de mejor película internacional.

Sin novedad en el frente relata la vida de los soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, historia que se basó en el libro homónimo que fue escrito por Erich Maria Remarque, un veterano alemán de la Gran Guerra. El film se puede ver en Netflix y toma como punto de partida a Paul Baumer (Felix Kammerer) un soldado de apenas 17 años, quien envuelto en un patriotismo naif, decide unirse con entusiasmo a las primeras líneas de combate, falsificando su documento por ser menor de edad.

Argentina, 1985

“Argentina 1985”, el filme dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, relata el juicio realizado a las juntas militares, ya pudo consagrarse en los Globos de Oro 2023 para la misma categoría.