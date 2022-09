Sincericidio deKicillof:“Hacemos obras no rentables,no tenemos la calculadora ni analizamos un balance”

El gobernador bonaerense participó del acto de inauguración de una red de gas natural en Fontezuela, Pergamino, donde no sólo apuntó contra la gestión anterior de Cambiemos sino que aseguró que la obra presentada “es inviable”.

Fiel al estilo de sus declaraciones, Axel Kicillof estuvo presente en Fontezuela, Pergamino, con motivo de inaugurar una red de provisión de gas natural, y arremetió contra viejos conocidos. En medio de un repaso por las obras que se realizaron y las que quedaron frenadas, el gobernador bonaerense criticó la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la Provincia, apuntó contra el sector privado y, sin percatarse de sus dichos, cometió un “sincericidio”.

En medio de su alocución, en la que aseguró que la obra presentada era inviable, confesó: “Lo digo sin ningún prurito: hacemos obras no rentables, no tenemos la calculadora ni analizamos un balance”.

Durante la primera parte de su discurso, dedicó varios minutos para remarcar el contexto con el que se encontró cuando asumió al frente de la Provincia en el año 2019. En ese sentido, responsabilizó a la gestión de Cambiemos por las obras en pausa con las que se encontraron y sobre las cuales aseguró que se debió a motivos políticos.

De acuerdo a los datos brindados, el proyecto implicó un gasto de 260 millones de pesos que, según el mandatario provincial, no podría ser costeados por las 160 familias beneficiadas con la inauguración.

“Cuando uno hace el cálculo desde la perspectiva económica del privado y piensa desde el punto de vista de la ganancia, de la rentabilidad o siquiera de la devolución del costo, esta obra es inviable”, sostuvo.

EL SINCERICIDIO DE AXEL KICILLOF: "HACEMOS OBRAS NO RENTABLES. NO TENEMOS LA CALCULADORA NI ANALIZAMOS UN BALANCE"



El gobernador bonaerense inauguró este martes una red de gas natural en Fontezuela, Pergamino.



En sus declaraciones, aseguró que la obra es inviable.

En la misma línea, agregó: “Sé que esta obra, pagando la factura donde el precio del gas viene a niveles muy lejanos del costo con subsidio, sé que no se va a pagar con el consumo de las familias. Sé que esta obra es deficitaria, sé que da pérdida y que por eso no la hace ningún privado”.

Sus críticas al sector privado y a la oposición continuaron frente al intendente local Javier Martínez, de Juntos por el Cambio.

“Si solo esperamos que el mercado resuelva los problemas de la Provincia vamos a tener un no, dos no y mil no. Hay que hacer esta y todas las obras que haya que hacer, sean rentables o no sean rentables”, añadió Kicillof, justificando que la nueva obra permitirá no sólo una mejora en la calidad de vida de los hogares sino también la radicación de industrias.

Bajo ese pensamiento, manifestó: “Lo digo sin ningún prurito de decir que hacemos cosas no rentables. No tenemos la calculadora, ni analizamos un balance. Llevamos adelante un Estado y representamos una sociedad que necesita determinadas obras para vivir de una manera más plena y tener garantizado su futuro”.