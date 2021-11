Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik: a qué países se puede viajar con las vacunas que se dan en Argentina

Tras casi dos años de pandemia, los países están empezando a abrir sus fronteras. Sin embargo, los certificados de vacunación en Estados Unidos y Europa crean obstáculos para los turistas argentinos.

Desde su surgimiento, los certificados de vacunación despertaron polémica: para algunos se trata de una forma segura para que los países puedan abrir sus fronteras; para otros es una medida discriminatoria y también plantean cuestionamientos sobre la privacidad. A continuación, una guía de los países que aceptan, y los que no, las vacunas que se aplican en la Argentina.

Estados Unidos

A mediados de septiembre, Estados Unidos decidió relajar sus restricciones de ingreso para los extranjeros provenientes de una lista de 33 países (principlamente Europa, China, India y Brasil). En lugar de eso, a partir del 1 de noviembre el país comenzará a exigir, además de un test PCR con antigüedad máxima de 72 horas, un certificado de vacunación completa.





La Casa Blanca todavía no informó cuáles son las vacunas que serán aceptadas, por ahora la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) sólo ha aprobado las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson.





Sinopharm, Sputnik V y AstraZeneca (ya sea la que se produce en el Reino Unido o en India), que se aplicaron en la Argentina, no están autorizadas en el país.

EUROPA

Europa empezó a implementar su Certificado Verde Digital en julio pasado: el pasaporte contiene datos como certificado de vacunación, test PCR y certificado de recuperación. Actualmente las únicas vacunas aprobadas por la Agencia Europa de Medicamentos (EMA) son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y Johnson & Johnson.

Si bien todos los países de la Unión Europea (UE) están obligados a aceptar esas vacunas, individualmente también pueden permitir otras vacunas que no figuran en el listado.





Por ejemplo, España -que recibe mucho turismo de América latina– amplió el listado a todas las vacunas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que incluye a Sinopharm pero no a Sputnik V, cuyo proceso de revisión continua fue suspendido por problemas encontrados en una planta en Ufa. Las personas deben tener el esquema completo de vacunación para poder entrar (finalizado mínimo dos semanas antes del ingreso) y no se admiten combinaciones con vacunas que no estén aprobadas en la UE.

Lo mismo sucede en Austria, Finlandia, Islandia, Países Bajos, Grecia (que también reconoce la Sputnik V), Suiza y Suecia. Francia acepta la Covishield (la versión de AstraZeneca producida en India), mientras que Italia planea extender su pase verde a los ciudadanos italianos que hayan sido vacunados en el extranjero con vacunas no aprobadas por la EMA. Esto incuiría a Sputnik V y Sinopharm, y beneficiaría a unas 800.000 personas en la Argentina.

Hungría, Serbia, Croacia y Eslovenia son algunos de los pocos países en Europa que aceptan la Sputinik V.

AMÉRICA LATINA

En Uruguay, desde comienzos de septiembre las fronteras ya están abiertas para los extranjeros que puedan justificar su ingreso: ya sea porque tienen una propiedad en el país; razones humanitarias; reunificación familiar; diplomáticos; motivos judiciales, económicos, empresariales o laborales.

A partir del 1 de noviembre las fronteras quedarán abiertas para los extranjeros en general. En ambas etapas, quienes quieran viajar al país deben presentar un test PCR negativo hasta 72 horas antes estar inmunizados con ambas dosis de alguna de las vacunas aprobadas por la OMS (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, Covishield y Sinopharm).

Chile abrirá sus fronteras a partir del próximo 1 de octubre. Se podrá ingresar con cualquiera de las vacunas aprobadas por el Instituto de Salud Pública de Chile (Johnson & Johnson, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Cansino y Sputnik V), por la OMS, la FDA o la EMA. Antes de ingresar al país, los datos deberán estar validados en el sitio mevacuno.gob.cl, también deberán presentar un test PCR 72 horas antes de ingresar al país y hacer un aislamiento estricto de cinco días en un hotel. Además deberán hacer un autoreporte de seguimiento durante 14 días.

Si bien Brasil es menos estricto, el consulado aconseja consultar con las autoridades del estado al que se va a viajar, ya que cada uno tiene sus propias regulaciones. En todo caso, lo único que exige el país es un test PCR hecho hasta 72 horas del viaje y la presentación de una Declaración de Salud del Viajero. Los turistas que vuelan desde el Reino Unido o Sudáfrica deben hacer una cuarentena de 14 días.

Paraguay ya abrió las fronteras para los turistas argentinos. Todas las vacunas son aceptadas, y las personas con ambas dosis (la segunda aplicada hasta dos semanas antes del viaje) no necesitan hacer aislamiento. Los no vacunados o con esquema incompleto deben hacer una cuarentena de cinco días y realizarse un test PCR cuando se cumpla el plazo. Todos los que quieran entrar a Paraguay deben completar la Ficha de Declaración de Salud de Viajero y presentar un test PCR (hecho hasta 72 horas antes) o de antígenos (24 horas) previo a viaje.

Bolivia no tiene requisito de vacunación, pero sí exige presentar un test PCR negativo realizado hasta 72 horas antes para los mayores de cinco años. Al legar al país se exige un aislamiento de 10 días y al séptimo día los turistas deberán hacerse otra prueba.





Colombia es más flexible: desde el 1 de junio eliminó el requisito de PCR negativo para entrar al país, los turistas sólo necesitan completar el formulario de migración Check-Mig, 24 horas antes del vuelo.

Perú no exige certificado de vacunación ni aislamiento, sólo una prueba PCR negativa realizada hasta 72 horas antes del viaje.

Los turistas que viajar a Ecuador deberán presentar un test PCR realizado hasta 72 horas antes (para todos a partir de los 2 años de edad) y un carnet de vacunación con esquema completo. Para viajar a las Islas Galápagos, no obstante, el certificado de vacunación no es necesario.

f: Cronista