Solicitan declaración jurada a Alberto Fernández para conocer quiénes fueron sus clientes antes de asumir la presidencia

El diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, pidió un informe en el que consten los clientes que tuvo el Presidente en los últimos tres años y si dirigió a algún proveedor del Estado. Tras el anuncio de larespecto a la puesta en marcha del, el diputadoreiteró un reclamo que había hecho en 2019 hacia el Presidente.

Dicha petición indica que se le solicite una declaración jurada de intereses a Alberto Fernández en la que consten los clientes que tuvo en los últimos tres años antes de asumir la Presidencia, y si en ese período dirigió, administró, patrocinó, asesoró o prestó servicios a algún concesionario o proveedor del Estado.

Por el momento estos son detalles que el Presidente nunca reveló, ni cuando asumió su actual cargo, ni ante el primer pedido del diputado López: “Solicitó que informe a esa Oficina la nómina de las personas -humanas o jurídicas- a las que haya prestado servicios en los tres años anteriores a asumir la presidencia de la Nación – y la fecha del cese de tales presentaciones- que sean o hayan sido concesionarios o proveedores del Estado, o realicen actividades reguladas por éste”.

La solicitud del representante de la Coalición Cívica llegó a la Cámara de Diputados con la presentación de un proyecto. El objetivo de Juan Manuel López es que ante la falta de respuestas de Fernández, el Congreso le pida a la Oficina Anticorrupción que le exija al Presidente nombrar a quienes fueron sus clientes en los últimos tres años.

El diputado López expresó en diálogo con el medio Infobae: “Le he vuelto a pedir una declaración, no solo de bienes, sino de cómo se desenvolvió a la actividad privada antes de asumir como Presidente, tal como le fue exigido el año pasado y se negó a informarlo. Hasta ahora no ha cumplido este requerimiento de la OA. Es necesario para evitar los conflictos de interés ya que el Presidente tuvo actividad privada previa a la función pública”.