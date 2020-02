“Solo dice ‘mi bebé, mi bebé’”, contó el marido de la mujer violada y padre del nene asesinado

Celso Subelza dialogó con los medios desde su casa en Salta y comentó que habló con su esposa, quien permanece internadaMientras los investigadores tratan de dar con los atacantes del crimen de Santa Cruz, el padre del nene asesinado y marido de la mujer violada reclamó justicia y dio algunos detalles del viaje y lo sucedido, en dialogo con TN.

Celso Subelza es el padre del nene de 4 años y marido de la mujer de 44. Vive en Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, y contó que su esposa “siempre quería ir al sur” a visitar a uno de los hijos que trabaja allí desde hace tres años, y que le gustaba mucho caminar por la costa, zona donde fue atacada por los dos sujetos.

“Ella salió a caminar por la costa, siempre le gustaba, siempre salía porque le gustaba. Mi hijo se fue a trabajar y antes los dejó en la costa. Ella se quedó paseando hasta que mi otro hijo saliera y la pasara a buscar. Y ahí pasó eso, no lo puedo creer”, expresó conmocionado.

Además, Celso reveló que pudo hablar con su esposa, quien permanece internada, y que pese a estar lúcida, “está muy lastimada”. “Hace un rato pude hablar un poquito con ella porque no se puede contener. Solo atina a decir ‘mi bebé, mi bebé’. Pero no me contó nada de lo que pasó. Quiero ir pero lamentablemente no tengo los recursos para salir”, afirmó.

Por último, el marido de la turista salteña, reclamó que el caso se esclarezca: “Lo único que pido es que se haga Justicia, lo pido al país, por favor. Que se aclare lo que pasó porque no voy a poder vivir”, dijo entre lágrimas