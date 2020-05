Somos los que sostienen al Estado pagando 160 impuestos”: dura respuesta empresaria a Vallejos

El presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y dueño de Cerámica Alberdi, Martín Rappallini, explicó que la ayuda que ofrece el Estado es “una medida de contención social”, ya que es el mismo Estado el que le dice a las empresas que no pueden trabajar ni despedir trabajadores.

Además, en diálogo con Infobae, Rappallini remarcó que “las empresas no están teniendo ningún beneficio. Eso no tiene ninguna relación con tener parte de la empresa porque la ayuda viene a compensar una decisión del Gobierno”, sostuvo, al agregar, por otra parte, que “son las empresas las que sostienen al Estado con el pago de los 160 impuestos que hay vigentes”.

Otros empresarios consultados por la periodista Natalia Donato coincidieron en el rechazo total a la propuesta que lanzó la legisladora en su cuenta de la red social Twitter.

Martín Cabrales coincidió con el repudio al proyecto y lo consideró “un disparate”.

“No lo he leído, pero la sola idea me parece algo disparatada y sin sentido. No es el rol específico del Estado ser empresario; además, se están dando ayudas en el marco de una pandemia internacional, en un contexto donde las industrias en nada son beneficiadas y en lo único que se piensa es en mantener las fuentes de trabajo y en no romper la rueda productiva”, remarcó el dueño de la empresa productora de café.

En la misma línea se expresó Ignacio Noel, dueño de Morixe: “Las empresas reciben fondos para pagar una parte de los sueldos, o sea la plata va a los empleados, no a los accionistas de las empresas. No veo por qué deberia el Estado quedarse con parte de la empresa“.

Al igual que expresó Rappallini, Noel aclaró: “No coincido con el proyecto porque si las empresas requieren asistencia es porque están inactivas por una decisión del Estado, que actuó muy bien para evitar el impacto de la pandemia”.