«Sonríe”, la nueva película de terror que causa furor en todo el mundo

Con las pretensiones artísticas del género en la actualidad, logra escenas que llegaron para quedarse

Tras presenciar un extraño y traumático incidente con un paciente, la doctora Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. (Paramount Pictures)

No hay género más adocenado que el cine de terror. Aún quienes lo amamos, nos resignamos a una montaña de películas sin identidad que pasan sin pena ni gloría todas las semanas. Pero por eso mismo, todos esperamos ese título que nos saque del letargo y nos asuste de verdad. Sonríe (Smile, 2022) es uno de esos exponentes del género que nos sacude en la butaca y nos regala genuinos momentos de terror.[Más series y películas que te recomendamos en Qué puedo ver]

La protagonista es la doctora Rose Cotter, quien trabaja con pacientes psiquiátricos. Su vocación tiene que ver, tal vez, con un trauma de su infancia. Un día llega una paciente particularmente agobiada que le cuenta una historia imposible de creer. Le dice a la doctora que desde que presenció, unos días atrás, un suicidio, una presencia maligna que se manifiesta de forma siniestra a través de la sonrisa exagerada de personas, está acechándola. La doctora no puede creerle, hasta que la paciente toma una decisión drástica que termina colocando a la joven médica en un lugar que jamás hubiera imaginado.

A partir de allí todo será un infierno para Rose, su prometido, su hermana, sus colegas, no creen en nada de lo que dice, sólo ella y los espectadores sabemos lo que realmente está viviendo. La película construye un clima muy particular, en el cual las cosas ocurren a toda velocidad en la historia pero el relato arma muchas escenas de enorme suspenso. Se mezclan los saltos efectistas más obvios con aquellos que son verdaderamente impactantes. No saber lo que pasará es parte de la gracia de ese juego.

El director Parken Finn debuta aquí en el largometraje y los resultados son tan contundentes que sorprendieron incluso a los productores, que pensaban estrenar en streaming, pero luego de las funciones de prueba se decidieron por un gran estreno a nivel mundial. Incluso hicieron una inquietante campaña con actores posando sonrientes en lugares públicos, incluyendo partidos de béisbol, donde aparecían inmutables y con una sonrisa mientras la gente miraba la competencia.

Imagen oficial de «Sonríe»

Como ya es común en la última década, el cine de terror ha tenido toda una corriente de película con ambiciones artísticas, títulos donde se busca un lenguaje cinematográfico refinado, algo que en la mayoría de los casos no se daba. Hay muchos ejemplos, como El legado del diablo, La bruja, Huye!, Un lugar en silencio, Te sigue, Mandy, No respires, todos títulos que buscan de alguna manera aportar algo nuevo y seguir aterrando.

A pesar de la fórmula ya conocida que la película renueva, visualmente queda claro que tiene una estética marcada y decidida, logrando generar grandes climas y situaciones que ya nacieron para quedarse. Sin llegar a ser The Babadook, la cita obligada de cualquier elogio del cine de terror actual, Sonríe cuenta con una gran protagonista, la actriz Sosie Bacon, y un director con una inusual energía para contar su historia. Una película que logró, por mérito propio, llegar a los cines antes que al streaming.

Sonríe se estrenó esta semana en cines.

