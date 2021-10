“Soy futbolista y soy gay”: el emotivo video de un jugador que marca un antes y un después

Se trata del australiano Josh Cavallo. Tiene 21 años, juega en el Adelaide United y se convirtió el único jugador en actividad en declarar su homosexualidad

El mediocampista del Adelaide United Josh Cavallo decidió marcar un antes y un después en la historia del fútbol al contar públicamente que es homosexual y se convirtió en el primer jugador en hablar abiertamente de su orientación mientras está en actividad.

A pesar de su popularidad mundial y su amplio número de jugadores, muy pocos hombres futbolistas optaron por hablar públicamente de su sexualidad y la mayoría de los que lo hicieron fue tras retirarse para evitar comentarios homófobos desde las tribunas o en las redes. Por eso, lo de Cavallo no tiene precedentes.

“Hola a todos, aquí Josh Cavallo. Estoy en mi casa en Adelaide. Hay algo personal que debo compartir: soy futbolista y soy gay“, empieza diciendo el joven de 21 años. Y continuó en un video publicado en su cuenta de Twitter: “De chico, siempre sentí la necesidad de ocultarlo porque estaba avergonzado. Sólo quiero jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”.

“Estoy cansado de tratar de rendir al máximo de tu capacidad y vivir esta doble vida, es agotador. Pensé que la gente pensaría en mí de manera diferente cuando se enteraran, que comenzarían a tratarme de manera diferente, que empezarían a decir cosas malas sobre mí o a burlarse de mí. Ese no es el caso. En todo caso, te ganarías más respeto de la gente”, continua Josh.

“Contárselo a mis seres queridos, mis colegas, mis amigos, mis compañeros, mis entrenadores, ha sido increíble. La respuesta y el apoyo que he recibido es inmenso. Estoy empezando a pensar por qué he estado escondiendo este peso tanto tiempo”, relató el australiano.

Y concluyó: “Quiero inspirar y demostrar a la gente que no pasa nada por ser tú mismo y jugar al fútbol. No pasa nada por ser gay y jugar al fútbol. Quiero demostrárselo a toda la gente que lo pasa mal y está asustada. A quien sea, no actúes como si fueras otro, sé tu mismo. Debes ser tú, no otra persona.

