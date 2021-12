Spiderman: No Way Home´ se estrena mañana al público y ya hay récord de venta de entradas en Argentina

La nueva película del superhéroe de Marvel llega a las carteleras mundiales y, en el país, se registraron más de 310.000 tickets comprados por los fanáticos, cifra inédita en la historia

`Spiderman: No Way Home´ es una de las películas más esperadas del año, sobre todo por los fanáticos de Marvel y del superhéroe arácnido. A pocas horas del estreno al público, la euforia se vio reflejada en los números de preventa: más de 300.000 tickets se vendieron, récord absoluto en una película proyectada en Argentina.

La nueva de Spiderman ya fue proyectada en el país, pero en funciones exclusivas organizadas por Sony. En las primeras horas del 16 de diciembre se darán las primeras para el público común y corriente, que compró la entrada en la boleterías de los cines.

🕸️ We’re webbing up all the excitement from the #SpiderManNoWayHome red carpet premiere! Watch our exclusive coverage featuring interviews with the cast and more, presented by @MarvelUnlimited, on our YouTube NOW: https://t.co/q70fbQbbF8 pic.twitter.com/M1Ro8TKgj8