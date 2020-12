Spotify se suma a la moda y ya cuenta con sus propias Stories

La plataforma de streaming de música prueba el contenido que desaparece luego de 24 horas, similar al que incluyen las principales redes sociales en línea

Spotify ha comenzado a probar su propia versión de las Stories, en este caso, videos efímeros de artistas famosos que aparecen en algunas listas de reproducción creadas por la compañía, donde pueden verlas los usuarios.

La plataforma de streaming musical, que ya había comenzado a probar los videos efímeros entre un número reducido de artistas en enero, ha comenzado ahora a mostrar esta característica a los usuarios en algunas de sus listas de reproducción añadidas recientemente.

La stories de Spotify son videos efímeros protagonizados por artistas famosos presentes en la plataforma, como Jennifer Lopez, Meghan Trainor, Kelly Clarkson y Pentatonix.

