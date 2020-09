Starbucks y Burger King “evaluaron” irse del país, pero confirmaron que se quedan

En un comunicado emitido por el grupo Alsea, dueño de ambas licencias, se confirmó la continuidad de las operaciones en el país, «como viene sucediendo desde hace 14 años».

“En respuesta a los rumores que han circulado durante las últimas horas, desde Alsea queremos asegurar que continuamos operando en el país junto a nuestras dos marcas como lo hacemos desde hace más de 14 años”, señaló el comunicado.

Desde la compañía reconocieron en forma implícita que en su momento evaluaron algunas alternativas con respecto a una posible salida. La versión que circulaba en torno al retiro tomó forma a principio de año cuando la empresa mexicana concretó la compra de la licencia de Starbucks para el mercado francés e incluso le otorgó un mandato de venta a un banco local en la Argentina. Finalmente la operación fue declarada desierta.

“Frente a contextos críticos e inesperados como el que el mundo vive en estos momentos, todas las compañías constantemente evalúan alternativas posibles para lograr la sostenibilidad en el largo plazo. Ese proceso nos dio información suficiente para reafirmar el objetivo de que Alsea continúe operando en el país, como lo viene haciendo desde el año 2006, con más de 250 locales distribuidos a lo largo de 10 provincias, brindándoles empleo a más de 7000 personas de manera directa y a miles de manera indirecta”, señaló el comunicado.

A pesar de haber cerrado definitivamente más de 13 locales de Starbucks y Burger King, la firma anunció su continuidad. “Hoy más que nunca estamos comprometidos con la Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo”, señaló.

Alsea es una compañía mexicana dedicada a la operación de restaurantes de reconocidas marcas como Domino’s Pizza, Chili’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory Vips, entre otras. Alsea opera unos 400 restaurantes de Burger King en Mexico, Argentina, Chile y España. En tanto, hace lo propio con unos 1.538 locales de Starbucks en México, Argentina, Chile, España, Francia, Países bajos y otros puntos de Europa. En el país cuenta con 253 locales entre las dos marcas. También operaba el local de la cadena de comida asiática PF. Chang’s en Martínez, pero hace dos años se desprendió de ese local ubicado en Martinez.

Los números registrados durante el segundo trimestre de 2020 reflejaron el duro golpe que recibió la empresa producto de la pandemia. Según datos oficiales, las operaciones de Alsea tuvieron una caída de 42% en ese período. Mientras que las ventas en Sudamerica (Argentina, Colombia, Chile y Uruguay) se derrumbaron 68,2% de manera interanual.

Por otra parte, la lista de las compañías que decidieron dejar de operar en Argentina la continúan integrando Falabella, Walmart y Sodimac, que ya encontraron o están a la caza de un “socio estratégico” que se haga cargo de sus negocios en el país.