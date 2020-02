Stefi Xipolitakis contó cómo David Copperfield acosó a su hermana Vicky

2020-02-25

El hecho tuvo lugar hace varios años atrás. No obstante, la historia la dio a conocer ahora Stefy, hermana de la mediática.

Stefy Xipolitakis, panelista de Incorrectas, reveló en el programa de América una historia desconocida sobre el acoso que vivió su hermana Vicky Xipolitakis por parte del reconocido mago David Copperfield.

“Voy a contar una historia que nos pasó en Estados Unidos”, comenzó la griega cuando en el ciclo que conduce Moria Casán se debatía sobre las parejas internacionales. “Fuimos a ver un show de David Copperfield, nos sentamos en las primeras filas y en todos los trucos que necesitaba gente él venía y la sacaba a mi hermana. En todos, tenía como una obsesión”, continuó.

Y agregó: “En uno de los trucos, se la llevó para el fondo, la esperé y no salía, entonces cuando terminó todo me paré y me fui para atrás del escenario, estaban los seguridad de él y no me quisieron dejar pasar. Empecé a gritar el nombre de mi hermana”.

Sobre el desenlace de la situación que tuvo lugar hace varios años atrás, Stefy contó: “Me metí como pude entre los de seguridad y entré a los gritos. Ahí salió mi hermana, Copperfield, todos, y mi hermana me dijo ‘¡qué caliente está este mago!’”. Aunque aclaró que su hermana usó otra frase y que por suerte el mago no llegó a tocarla.