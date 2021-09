Stornelli investigará a la titular de Migraciones y funcionarios de la Provincia por obligar a los viajeros a aislarse en hoteles a su regreso

Florencia Carignano, Daniel Gollán y Carlos Bianco serán investigados por supuesto “abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad”

El fiscal federal Carlos Stornelli dio lugar a una denuncia por “abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad” e investigará a la directora de Migraciones Florencia Carignano, el candidato a diputado Daniel Gollán y el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco, en el marco de la política de contención de la variante Delta que obligaba a quienes volvían del exterior a aislarse cuatro días en un hotel antes de regresar a sus domicilios.

Stornelli abrió la causa a partir de la denuncia del abogado Mariano Silvestroni por la mencionada carátula, reposando en el caso de Julio Virgolini, reconocido letrado de la jerga judicial, que fue alcanzado por la norma Nº 192-MJGM-2021 y debió permanecer en un hotel durante cuatro días tras su regreso al país junto a su pareja y su hija menor, con los gastos de estadía a su cuenta.

Dicha disposición figura desde el 1 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, cuando apremiaba la contención de la variante Delta en la Argentina. Menos de dos semanas después ya había 300 viajeros que no habían cumplido con esas imposiciones. Quienes no acataban, se exponían a una denuncia penal y a una multa de hasta $4.300.000. La cocinera Maru Botana fue una de las sancionadas.

En concreto, el denunciante sostiene que “la norma provincial en cuestión fue dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros y por el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en presunto exceso de las facultades legales que incumbirían a dichos funcionarios, quienes no tienen potestades para limitar las libertades personales, que no ha sido dictada o ratificadas por los órganos legislativos con competencia para tratar dicha materia, que se fundaría normativamente en un decreto-ley tachado de inconstitucional, y que no tendría fundamento racional en cuestiones legítimas de política sanitaria”.

Del otro lado, fuentes cercanas a la titular de Migraciones respondieron a Clarín que la primicia cayó de sorpresa. “No estábamos enterados. No nos llegó nada, nos estamos enterando ahora“.