Sturzenegger fulminó a Macri: “Lo que no logró en 4 años, Milei lo hizo en un mes”

El ministro de Desregulación consideró desacertados los cuestionamientos del líder de PRO, quien señaló problemas en la gestión del gobierno libertario. En el mismo sentido, sentenció que esta administración va “más a fondo” que la de Cambiemos entre 2015 y 2019.

Las críticas que Mauricio Macri realizó sobre los problemas de gestión que observa en el gobierno de Javier Milei no pasaron inadvertidas para Federico Sturzenegger.

El flamante ministro de Desregulación, exfuncionario de Cambiemos, consideró desacertado el análisis que hizo el líder de PRO y apeló a una reflexión contundente para fundamentar su diagnóstico.

“Yo discrepo radicalmente… (Luis) Caputo tuvo superávit en un mes, así que tendría que cerrar el libro ahí, cerramos y pasamos a otro tema porque queda totalmente demostrado. Algo que nadie pensó que era posible…”, comenzó a modo de introducción, antes de rematar con una comparación lapidaria: “Mauricio no lo logró hacer en cuatro años, y Javier Milei lo logró en un mes. Si a mí me dicen no hay gestión, no sé, me vuela la cabeza”.

El ministro de Desregulación reforzó su postura con otros ejemplos: “El posicionamiento internacional de Milei es extraordinario, no se vio en años; si veo el liderazgo regional que ha tomado en el tema Venezuela, me parece extraordinario. No veo cómo se puede decir que no hay gestión”.

“¿En Seguridad no hay gestión? ¿No hay gestión en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas? Y Sandra Pettovello, la reforma que ha hecho es extraordinaria, ¿o por qué no hay más piquetes? Porque se desfinanció a los intermediarios que financiaban los piquetes. Entonces me dicen no hay gestión, ¡¿y no hay piquetes?!”, enumeró en una extensa entrevista con Radio Mitre.

Por si no había quedado clara su postura, Sturzenegger consideró que esta gestión va “más a fondo” que la que realizó el gobierno de Macri.

“Diría que sí, Javier (Milei) lo hace con una convicción y una claridad… Tiene una visión, está planteando una batalla cultural importante. La convicción que tiene en sus ideas es muy inspiradora”, destacó al evaluar las características de la gestión que encabeza el actual presidente.

A continuación, realizó un repaso histórico para darle más fundamentos a su diagnóstico: “Esa idea de que el país ha estado oprimido por una casta que se ha beneficiado del pueblo, ese modelo de la casta eran las ideas de (Juan Domingo) Perón, esa idea de economía corporativa, pero el que la hizo ley fue (Juan Carlos) Onganía, que hablaba de la sociedad organizada. Un gobierno 4 años sin Congreso, fue una presidencia transformadora, para mí en un sentido muy negativo”.

Para darle un cierre al tema, el funcionario apuntó: “Obviamente una gestión es muy compleja, falta todo, falta mucho, se cometen errores todo el tiempo, errar es humano, pero me parece que es muy impresionante lo que el Presidente ha logrado”.

El gobierno nacional publicó esta mañana en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta parte de la denominada Ley Bases, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.

En cuanto a las compañías estatales, se detalló cómo será el proceso para avanzar con la privatización (total o parcial) o la concesión de: Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Además, se estableció una serie de modificaciones significativas en el sistema de empleo público, que se centran en la implementación de un nuevo sistema de ingreso, que incluye una evaluación, así como en la reestructuración y reubicación del personal estatal.