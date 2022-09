Su hijo sufría alergias severas, encontró la solución en el fondo del mar y ahora la comercializa

Tamara Rubilar es bióloga y científica. Desarrolló una fórmula en base a erizos con propiedades antioxidantes.

Tamara Rubilar, científica de la Patagonia que trabaja con huevas de erizos de mar.

Descubrió que bajo el mar se esconde un tesoro que cambia vidas. Una necesidad familiar la condujo por el universo de la acuicultura donde encontró un superalimento con propiedades medicinales en base a huevas no fecundadas de erizos de mar. En julio de este año logró que el hallazgo que hizo en 2015 llegue al mercado en formato de suplementos dietarios.

“La serendipia de la vida hizo que los erizos pudieran darme una herramienta clave para ayudar a mi hijo menor. Padece una enfermedad autoinmune que le desencadena alergias alimentarias y respiratorias muy severas desde que nació”, confiesa Tamara Rubilar (44), bióloga con especialidad en acuicultura y compuestos naturales, en diálogo con Clarín.

Es que su formación científica fue vital para ensayar respuestas. “Estaba muy mal y las soluciones que nos proporcionaban no daban resultados favorables. Tenía niveles bajos de glóbulos blancos y fuertes alergias a diversos alimentos. El tratamiento que los médicos le recetaron incluía el uso de corticoides”, relata Tamara que también es investigadora en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (Cesimar – Cenpat) en el Centro Nacional Patagónico (CCT Conicet – Cenpat).

El problema es que la toma a largo plazo de estos fármacos no es inocua y afecta el desarrollo de los chicos. “Con mi marido no nos podíamos conformar, así que en mis ratos libres me puse a leer bibliografía y a contactarme con inmunólogos para buscar qué otra cosa podíamos hacer”, recapitula la científica que combina pasión por el mar y por el laboratorio.

Tamara Rubilar, científica de la Patagonia que trabaja con huevas de erizos de mar

Para ese entonces, su background profesional se había consolidado con un trabajo de años estudiando a los equinodermos, un grupo de animales que comprende a los erizos, estrellas y pepinos de mar. Indagó diferentes opciones para disminuir alergias e inflamaciones.

Descubrió que los antioxidantes parecían ser la clave: para mejorar la calidad de vida de su hijo había que disminuir la inflamación celular y modular su sistema inmune. En este camino, buceó entre moléculas antioxidantes de origen marino y encontró la respuesta: analizó los huevos no fecundados de los erizos de su laboratorio y comprobó que estaban repletos de espinocromas saludables.

“No eliminamos los remedios tradicionales sino que hicimos cambios paulatinos hacia la utilización de compuestos naturales (las huevas de los erizos) que resultaron ser excelentes y mejoraron notablemente su calidad de vida”, puntualiza.

Innovación en biotecnología marina

Los erizos de mar son animales que cumplen roles ecológicos muy importantes para los fondos marinos. Estaban poco estudiados en nuestro país y había un vacío de conocimiento muy grande en el área. Tamara detectó una oportunidad y los estudió en profundidad.

Las huevas de los erizos de mar tienen poderosos antioxidantes que permiten potenciar la salud humana

“Las huevas tienen muchas espinocromas (moléculas con beneficios para la salud) que podemos obtenerlas y utilizarlas de manera sostenible económicamente y sustentable ambientalmente. Es por este motivo que el desarrollo de la tecnología acuícola que hicimos desde Promarine con el equipo de investigación del Conicet fue clave”, argumenta la profesional.

Las espinocromas son antioxidantes marinos por excelencia que están presentes en los erizos de mar y la especie con la que trabaja, Arbacia düfresnii, las acumula en sus huevos. Asimismo, actúan en diferentes niveles en el metabolismo celular lo cual hace que tengan múltiples beneficios fisiológicos. Entre ellos, disminuir el estrés oxidativo o la cantidad de radicales libres.

De la investigación al mercado

Ciencia, tecnología, compromiso, responsabilidad, innovación, bienestar animal y sustentabilidad. Esas son las premisas de Tamara para trabajar.

“Para que los beneficios de la ciencia lleguen a la sociedad era necesaria la creación de una empresa de base tecnológica del Conicet que pudiera realizar estas acciones. Junto con un gran equipo que conforma Promarine logramos hacer tangible este sueño. Estoy convencida de que elegí la profesión correcta. El mar es la fuente del conocimiento que nutre mi investigación y donde nació Promarine”, dice la científica de la Patagonia.

Planta de Promarine en la Patagonia, Puerto Madryn

Promarine Antioxidants fue fundada en agosto de 2021 y nació al amparo de investigación y desarrollo de tecnología acuícola. Con el propósito de potenciar la salud humana mediante la ciencia y la biotecnología, desarrolla antioxidantes marinos únicos, naturales y sustentables.

Con asiento en Puerto Madryn, Chubut, el emprendimiento cuenta con un equipo de especialistas y científicos que trabajan bajo el concepto de economía circular y acuicultura restaurativa. Se trata de una startup de base tecnológica donde crean insumos naturales antioxidantes marinos no extractivos y sustentables, con apoyo del Conicet, a partir de las huevas no fecundadas.

Las huevas de los erizos de mar tienen poderosos antioxidantes que permiten potenciar la salud humana

“Creamos productos en base a los huevos de erizo de mar para potenciar la salud humana. Es un alimento distinto a todo lo que conocemos porque usamos ingeniería en todos los procesos, nos basamos en ciencia, somos sustentables y usamos el principio de economía circular”, añade Lucía Barja, cofundadora de Promarine Antioxidants.

Erizos: un aprendizaje que lleva siglos

El conocimiento sobre los beneficios de los erizos de mar es muy antiguo: en Oriente, desde el 1600, apareció materia médica de medicina China, como sustancias para disminuir inflamación, dolor en las articulaciones y otros usos. Por otro lado, en muchos lugares del mundo, los erizos de mar son considerados un alimento gourmet por su sabor y propiedades biológicas.

El suplemento alimenticio potencia el sistema inmunológico, ayuda al desarrollo muscular, mejora la hipertensión leve y controla la glucosa en sangre. ¿Cómo llega a las casas? Es presentado en una botella que trae 30 porciones. Se recomienda tomar una cucharadita de té antes de desayunar. Una vez abierto, se conserva en heladera. No tiene sabor a pescado ni a ningún producto típico de mar.

f: Clarín