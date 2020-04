Susana Giménez devolvió a Rita, la perrita que había adoptado en la cuarentena

2020-04-21

La diva explicó las razones que la llevaron a devolver a su nueva mascota.

El pasado 9 de abril, Susana Giménez le contaba a todos sus seguidores de Instagram (cuenta con más de 2 millones) que tenía nueva compañía, en medio de la cuarentena obligatoria ya que había adoptado una perrita, de raza Vizsla, a la cual bautizó Rita. Sin embargo, la diva aseguró que la convivencia no funcionó y tomó la drástica decisión de devolverla al criadero.

«Desgraciadamente, hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho», le contó la conductora a Santiago del Moro en el nuevo programa de Telefe Juntos podemos lograrlo.

Y explicó las razones de por qué devolvió la perra, aunque aclaró que dentro de un mes se la devolverán: «Sabes que me mordía tanto, tanto, tanto que estoy desecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas”. Le estaban saliendo los dientitos de abajo, así que me la van a traer dentro de un mes. Me volvía loca”.