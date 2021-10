Susana se queja de los impuestos enArgentina:»Mirá si te escuchaAFIP,por suerte ya me hice uruguaya»

La diva aseguró que no extraña su vida en Buenos Aires y reveló que compartió una cena con el presidente Luis Lacalle Pou: «Es brillante», aseguró

En el marco del América Business Forum, Susana Giménez hizo polémicas declaraciones sobre los impuestos en la Argentina. Entrevistada por Ismael Cala, la diva habló de la fortuna que hizo a lo largo de su carrera en los medios. «Veía a artistas que despilfarraban la plata y yo pensaba ‘de vieja quiero ser rica'», explicó la conductora.

Y aseguró que tiene una rutina muy rigurosa para mantener todos su negocios: «Tengo que tomar decisiones desde que me levanto, y sola. Algunas son pavadas de la casa, y otras son de trabajos o negocios, y eso a veces me pesa».

Cuando el conductor señaló que es «la mujer más acaudalada del mundo del entretenimiento de ambos lados del Río de la Plata», disparó en contra de los impuestos nacionales: «Mirá si te escucha la AFIP, por suerte ya me hice uruguaya».

Luego del evento, la diva reveló que compartió una cena con el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. «Fue fantástico. Es muy inteligente, es brillante. Uruguay está creciendo de una manera impresionante. Y me parece tan humilde, tan increíble», señaló. Y contó una anécdota con el mandatario: «Te cuento una tontería: él tenía que ir a Canelones… Como hacen los presidentes, ¿no? Que tienen veinte mil cosas. Un amigo que estaba ahí le dice: ‘Pero tomate el helicóptero, cómo vas a ir en auto?’. Y él le dijo: ‘No, el helicóptero lo uso para trabajar. Para las cosas personales, jamás usaría el helicóptero’. Yo me quedé muda por razones obvias y no pude creer que alguien pensara así. Como tiene que ser, ¿no?».

Por otra contó que durante la internación de Mirtha Legrand no habló con ella pero estuvo muy pendiente de su salud y en contacto permanente con su familia. Y además, aseguró que no extraña su vida en Buenos Aires, porque después de tantos años de trabajo tiene una rutina «de mucha paz».

Por lo pronto el mes que viene viajará a Miami, Estados Unidos, y se comprometió a votar en las elecciones legislativas desde el Consulado. Luego regresará a La Mary, su mansión en Punta del Este y recién en marzo retomará sus compromisos laborales en la Argentina.

Susana Giménez no quiere vivir en «Argenzuela»

La diva dijo que no volvería a vivir en «Argenzuela»

En abril, la diva habló con Jonatan Viale en Pan y Circo, por Radio Rivadavia, y se mostró muy crítica con la situación del país.

«Pienso que si esto tiene un arreglo, volvería. No quiero ‘Argenzuela’, no voy a volver a vivir en ‘Argenzuela'», declaró la conductora. Y explicó los motivos por los que cree que Argentina se está convirtiendo en Venezuela: «La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal, no se puede vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y mendigar, y no es así». Además, señaló a que diferencia de generaciones pasadas, «se perdió la cultura del trabajo».

Más allá de su estadía en el país vecino, Susana aseguró que se mantiene informada con la realidad argentina. «Veo los noticieros y me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina desde que era chica, con mis abuelos y mis padres, y la seguridad que había… cada vez que veo que matan a un tipo por el auto es como que me mataran a mí, no puedo creerlo», manifestó.