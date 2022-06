Tarjeta en el exterior: se triplicaron los gastos en dólares

Entre enero y mayo 2022, el Banco Central vendió US$ 1.516 millones para atender los servicios de consumo con proveedores no residentes

Según el informe de Evolución del Mercado de Cambio que publica todos los meses el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), aumentó el uso de tarjetas de crédito en el exterior y en los primeros cinco meses del año alcanzaron gastos de US$ 1.516 millones.

Entre enero y mayo 2022, el Banco Central vendió US$ 1.516 millones para atender los servicios de consumo con proveedores no residentes. El número implica tres veces más que en el mismo período de 2021 cuando había sido de US$ 491 millones.

Asimismo, entre enero y mayo la entidad entregó US$ 799 millones para ahorro, poco más que el doble que el cedido en el mismo lapso del año pasado cuando había sido de US$ 382.

Durante los primeros cinco meses de 2022 el ritmo de ventas del de divisas mantuvo la misma tónica triplicando los pagos con tarjeta al exterior y duplicado la entrega de dólar ahorro.

En mayo, último dato se asignaron US$ 320 millones y US$ 130 millones para cada uno de los segmentos.

Deudas con tarjetas de crédito en dólares

Cada vez más argentinos están usando sus tarjetas de crédito para hacer consumos en moneda extranjera

Cada vez más argentinos están usando sus tarjetas de crédito para hacer consumos en moneda extranjera. Viajes al exterior, compras «puerta a puerta» en webs de afuera y abonos de streaming son los gastos más comunes que luego aparecen en el resumen de deudas alimentando el saldo en dólares.

Frente a esa deuda, la típica opción «salvavidas» es hacer el pago mínimo y refinanciar el resto en cuotas fijas en pesos con interés.

Pero si la idea es esforzarse por cancelar todo en un único pago, el cómo puede hacer la diferencia. Y es que, según de qué manera se elija pagar el saldo en dólares, los consumos terminarán teniendo un impacto muy diferente en el bolsillo.

¿Qué tan diferente? Por cada u$s1.000 «tarjeteados» afuera, por ejemplo, es posible pagar esos mismos u$s1.000, pero también hay formas de quedar al día por u$s960, por u$s915 o incluso por menos de US$ 890.

Semejante ahorro hoy se puede conseguir poniendo en práctica un truco 100% legal que logra aprovechar la creciente brecha cambiaria.