Tartagal: concejal salteño denunció un supuesto escándalo con planes sociales

Nicolás Arce, concejal de Tartagal se refirió a las presuntas irregularidades en el manejo del programa Acompañar, a cargo en el municipio de la directora de Asuntos de la Mujer y la Diversidad.

Según indicó Arce, las presuntas irregularidades en el manejo del programa Acompañar, dirigido a mujeres e integrantes del colectivo LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país, consisten en que se cobraba un porcentaje del dinero que se pagaba. El edil acusó directamente a la directora de Asuntos de la Mujer y la Diversidad de Tartagal, Carla Cordero.

«Te decían que ibas a cobrar y que tenían que hacer la devolución», aseveró y señaló que dicho pago se hacía de manera personal. Arce estimó que de las 4100 personas beneficiarias, al menos la mitad habrían realizado dicha devolución.



Asimismo, señaló que habría otros funcionarios municipales involucrados e inclusive familiares suyos y funcionarios judiciales. «Es un caso increíble de corrupción y creo que hay mucha gente involucrada», aseveró.

Finalmente, lamentó también que el Concejo Deliberante de Tartagal rechazó el pedido de informe que presentó al respecto hace 15 días.

f: Quepasasalta

La Municipalidad de Tartagal cobra a quienes reciben el Plan Nacional Acompañar, así lo denunciaron beneficiarios que pagan más de 10 mil pesos mensuales.

Una mujer denunció irregularidades en la gestión del «Programa nacional Acompañar» por parte de la oficina de Asuntos de la Mujer y la Diversidad de la Municipalidad de Tartagal, a cargo de Carla Cordero, quien hace 5 meses tiene conocimiento de esta situación, pero temen hablar por miedo a que le quiten el beneficio.

La denunciante aseguró que cada mes debía pagar más de $10.000 pesos para poder acceder al beneficio. Al mismo tiempo, señaló que no se sería la única damnificada.

Una de las denunciantes dio su testimonio diciendo: “Sufrí violencia de género hace dos años atrás y resulta que con este Plan Acompañar, como yo no tenía denuncia policial, una amiga me dijo que conocía a alguien que estaba anotando por parte de la Municipalidad y fue ella quien me llevó a la casa de Sandra Domínguez, quien me explicó que como no tenía denuncia me tenía que hacer una falsa para inscribirme, pero que cada mes le tenía que dar 10 mil pesos. Le pregunté por qué y me dijo que era para pagarle a la policía y a un abogado que se iban a encargar de hacer la denuncia con los datos de mi agresor, me pidieron además un CBU y DNI, por lo que antes ya estaban sabiendo la fecha de cobro”.

El Programa Acompañar busca fortalecer la independencia económica de mujeres y disidencias en situación de violencia de género en todo el país.

Fuente: Videotar Noticias