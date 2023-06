Taylor Swift: cómo es la increíble colección de vestidos de la gira que la trae a la Argentina

La cantante luce en el escenario más de 13 cambios de looks, incluyendo diseños de Roberto Cavalli, Oscar de la Renta y Versace. Diseñadores de Argentina, Chile y Colombia analizaron a Infobae los outfits más impactantes de la artista

Taylor Swift deslumbra en la gira con este outfit delicado y original digno de una princesa con un diseño de Zuhair Murad

¿Qué quedó de aquella niña de 14 años que empezó su carrera en la meca de la música de raíces estadounidense, en la ciudad de Nashville, Tennessee donde se han afincado cientos de leyendas de la música country? Seguramente, aunque no se note, hay mucho de aquel comienzo. No por nada, ahora en “The Eras Tour”, la gira que la trae a la Argentina en noviembre, Taylor Swift juega a mostrar el paso del tiempo, con distintos momentos musicales, desde sus inicios hasta el presente pop con el que bate hoy todos los récords.

Cada una de estas instantáneas, los momentos de su carrera, son retratados a través de un costado no menor del universo Swift, que también por cierto la define: su imagen. En las presentaciones que viene realizando esta artista norteamericana con aires de supermodelo, se cuentan al menos 13 cambios de vestuario, una postal escénica increíble que seguramente veamos en Argentina.

Entre las marcas que viene luciendo la cantante se destacan diseñadores de la talla de Roberto Cavalli, Oscar de la Renta, Versace y Alberta Ferreti, entre otros.Junto con la puesta en escena, los outfits son una parte representativa de las canciones que decantan en sus vestidos, quizás los diversos “yo” que lleva dentro.

Para este nuevo tour, Swift viene luciendo todo tipo de vestidos lujosos y de alta costura. Cada uno de ellos, está pensado particularmente para distintas partes del show por su estilista Joseph Cassell. El universo es muy grande: hay desde bodys de lentejuelas y vestidos de princesa, hasta crop tops.

La pasarela de Taylor Swift

Las diseñadoras Patricia Profumo de Argentina, Judy Hazbún de Colombia y Juan Failer, diseñador de Chile, analizaron algunos de los looks que la cantante trae con su gira.

Swift sorprende con un look cubierto de joyas azules y doradas (Getty)

Taylor Swift viene iniciando su show cantando dos de sus más populares canciones “Miss Americana” y “The Heartbreak Prince”, de una de sus eras más inconicas: “Lover”. La cantante luce un body personalizado cubierto de joyas azules y doradas, con un collar de cadena a juego con su outfit y botas hasta la rodilla de Christian Louboutin.

“Es un increíble traje en plata y oro, completamente bordado en lentejuelas y piedras. Ultra escénico y muy llamativo acompañado de unas altas botas doradas que hacen que su outfit sea 10″, detalla Patricia Profumo para comenzar.

“Se trata de un body en combinaciones que hablan de la naturaleza, el azul del mar y el arena nos transportan a lo natural. Así luce ella con este atuendo y amo las botas. Le dan un toque de realismo y magia al mismo tiempo”, dice por su parte la diseñadora colombiana Judy Hazbún

Juan Failer, de Chile, agrega: “El bordado que tiene lo encuentro genial, porque es como difuminado en tonos marrones con celeste, que es un color muy bien mezclado. Me encanta”.

La cantante viene vistiendo un abrigo de piel sintética de Oscar de la Renta que deslumbra a los expertos (Getty)

La cantante estadounidense viene vistiendo un look similar al que se ve en su video musical “Lavender Haze”. Taylor luce un remerón de lentejuelas con un abrigo de piel sintética de Oscar de la Renta.

“Increíble traje en violeta y lilas, es una combinación única en texturas y un vestido corto en paillettes piedras y lentejuelas en tonos lilas y violetas. Nuevamente apostando al brillo para la atención de sus fans, acompañado de un mega abrigo en piel sintética violeta, con apliques de finos caireles en piedras en todo el abrigo. Sinónimo de lujo y esplendor”, dice Profumo.

“Creo que su manera de comunicarse a través de este vestuario que eligió para su gira habla de su gusto por la moda, y cómo en cada atuendo habla de sí misma y su capacidad de expresar emociones de acuerdo a cada canción. Con este abrigo habla de protegernos y proteger nuestros animales. Usar piel sintética para abrigar el alma”, apunta Hazbún.

Taylor Swift luce un body de Óscar de la Renta en otra parte de su show (AFP)

La compositora norteamericana elige un outfit muy original. Mientras interpretaba una de sus canciones más escuchadas, “Midnight Rain”, Swift viste un deslumbrante body del diseñador Oscar de la Renta.

El traje que viene usando en la gira, representa a la perfección la esencia del disco con un color azul oscuro que buscó emular el cielo de medianoche. “Aquí tenemos otro body al estilo Taylor, completamente bordado y recargado con piedras, lentejuelas, perlas en azabache, y como si fuera poco, más flecos de las mismas piedras hacen que al moverse y bailar tenga movimiento su traje. Acompaña nuevamente botas altas también bordadas igual que el bañador. Maravillosamente rico en escena”, dice Profumo.

Hazbún apunta a su turno: “Esta es una prenda que resalta no solamente su silueta sino la elegancia y el misterio. El movimiento de su cuerpo se realza con este hermoso vestido. Un infaltable para cualquier artista que suba a un escenario. La belleza de este atuendo está en cada detalle de su confección”.

Failer suma: “Ella tiene un look muy de súpermodelo, se puede dar el gusto de hacer mil cosas. Este vestido bordado a mano con cristales negros azabache, con flecos es increíble. Debe tener corsetería también entre medio para poder asignarle y obviamente que se sienta firme”.

Swift usó un vestido suelto y original color crema (Getty)

Folklore es un álbum que la cantante lanzó durante la pandemia, de melodías suaves y letras profundas. Swift viene cautivando a los fanáticos con este álbum en un contexto mundial en donde el arte fue fuente de inspiración y esperanza.

Para representar esta era en su concierto, lució en el comienzo de la gira, un vestido de la diseñadora Alberta Ferretti, esta vez en un tono crema cubierto de bordados de lentejuelas. El outfit tiene mangas anchas y largas, que se lucen a la perfección al compas de las coreografías. “Con este vestido vuela. El blanco es un color que habla de paz y de romance e inocencia. Los boleros que se mueven al ritmo de las canciones llevan su propio lenguaje de exquisitez”, dice la diseñadora colombiana.

“Me encanta este estilo, el vestido sobre todo lo encuentro con movimiento. Una mujer alta que se puede dar el gusto de usar este tipo de vestido de seda. Tiene menos trabajo de pedrería pero las telas son todo, las gasas que cuelgan y las telas que cuelgan sobre otras, generan movimiento con el viento y se ve increíble”, agrega Failer de Chile.

Swift vistió un conjunto sofisticado de Roberto Cavalli (AFP)

Para dar inicio a la era de su quinto álbum 1989, Taylor Swift trae una propuesta esencial. Para representar al 100% la esencia de esta era, la cantante viene recreando uno de sus memorables atuendos de la gira mundial que hizo hace unos años del disco 1989. La artista luce un top y una falda de brillos y lentejuelas de Roberto Cavalli. El conjunto rosa combinó a la perfección con unas deslumbrantes botas de Christian Louboutin.

“Este diseño de dos piezas es perfecto para su presentación. Los colores y el brillo le dan toda la personalidad que necesita para brillar sin tanto esfuerzo”, explica Hazbún.

Failer confiesa que no le gusta tanto este atuendo. “Es un corte obviamente bastante común el trabajo que tiene, la pedrería de Roberto Cavalli, obviamente se destaca. El color creo que le queda bien, pero no sé si me gusta ese corte en la cintura”, explica.

Además, la cantante salió con un conjunto en un tono verde intenso que combinó con unas botas de Christian Louboutin (Getty)

La cantante vistió un conjunto similar al anterior, conformado por dos partes una pollera corta y un top, ambos haciendo juego. Esta vez el conjunto es en un tono verde vivo.

“Aquí la vemos con look más juvenil pero no menos sensual. Y nuevamente brillos, lentejuelas, piedras y flecos en piedras que ayudan al movimiento de la prenda para bailar. Apostando a colores fuertes y géneros ricos. Impactante vestuario de Taylor con mini y top para deslumbrar a sus fans”, dice Profumo.

“Aquí hay un color que se gana todas las miradas y le permite sobresalir con el movimiento de estos flequillos hechos con tanto detalle. Amo las botas como complemento. Me recuerda a Peter Pan, un poco de esa travesura divertida de niña grande”, grafica Hazbún.

“Esta bordado en cristales piedra, hay una mezcla de colores ahí en tonalidades verdes. El top me gusta, pero la pollera no lo sé, siento que se ve un poquito ancha, hay que tener cuidado con los volúmenes en los costados en piedra. Lo bueno de ella que como tiene las piernas largas, pasa mejor en el escenario. No es un vestido que a mí me vuelva loco, de todas maneras el color me encanta”, agrega Failer.

La cantante luce en la gira otro vestido con flecos, en este caso dorados y de Roberto Cavalli (AFP)

En este tour que combina todas sus eras Swift decidió usar un vestido con flecos dorados, uno de los mejores del diseñador Roberto Cavalli, y lo combinó con unas botas Christian Loubotin y una singular guitarra.

“Los flecos y su construcción son primordiales para crear el movimiento en este hermoso atuendo dorado. Cada puntada de este outfit tiene la medida exacta para transmitir la fuerza de moverse al mismo tiempo que ella”, dice la diseñadora colombiana.

Swift vistió un catsuit de Roberto Cavalli mientras interpretaba su Reputación en el escenario (AFP)

Los colores oscuros, donde la compositora entra en personaje, demuestra al mundo lo fuerte que es. Swift decidió lucir un catsuit de Roberto Cavalli en otro momento del show de su gira. El atuendo muestra serpientes entrelazadas en una pierna larga del conjunto y le brinda originalidad y estilo al outfit.

“Esta propuesta de enterizo me gusta por que deja al descubierto parte de su piel y contrasta con la escenografía resaltando la silueta”, dice Hazbún.

“Ella es muy empoderada en este en este outfit, absolutamente bordado con lentejuelas. Me encanta este look, lo encuentro. Creo que este es uno de los looks más osados de los que ya ha usado. Me encanta, creo que uno de mis looks favoritos”, cierra Failer.

f:Infobae