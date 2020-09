Tecnología al servicio del placer: robots sexuales, vibradores conectados y condones inteligentes

Desde dildos hasta juguetes potenciados por inteligencia artificial. En esta nota, un recorrido por algunos de los dispositivos del rubro conocido como sex tech

Estimulador dual Osé de Lora DiCarlo en la feria CES en Las Vegas, el 9 de enero de 2020.( REUTERS/Nathan Frandino)

Existe una variada gama de dipositivos inteligentes que permiten combinar algoritmos y aplicaciones para lograr una experiencia sexual más satisfactoria.

El sex tech o la tecnología puesta al servicio del placer es un mercado que viene creciendo. Prueba de ello fue que en CES, la feria de tecnología más importante del mundo, y que se lleva adelante todos los años en enero, en Las Vegas, este rubro tuvo un espacio destacado, por primera vez, este 2020.

De hecho en 2019 esta tecnología no solo no encontró un espacio en ese evento sino que desde la CTA, la organización detrás de CES, salió a explicar que no había espacio disponible para ese tipo de productos en la feria. Sin embargo un año después, y tras una fuerte polémica que surgió por haber excluido el estimulador clitorial Osé de Lora DiCarlo-que había sido previamente premiado por la misma organización-, los juguetes sexuales encontraron un lugar especial en ese encuentro donde se le rinde culto a la innovación.

El tabú va cediendo y el goce, potenciado por el uso de tecnología, va ganando espacio. A esto se suman la cantidad de novedades que se dan a conocer desde diferentes latitudes y que incluyen desde consoladores conectados o condones inteligentes hasta robots sexuales o sex toys. En esta nota, un recorrido por algunos de los avances más novedosos dentro de este universo.

Estimuladores y vibradores conectados

Lioness se conecta con una app para tener un mejor registro de cómo se llega al orgasmo.

El vibrador Lioness puede detectar y medir la intensidad del orgasmo. La información se puede ver en la app vinculada al gadget que cuenta con sensores de presión. La idea es que se pueda entender mejor qué ocasiona placer, cuáles son las circunstancias que inciden favorablemente en el clímax y cuáles pueden perjudicar la salud sexual.

Antes de utilizar el dispositivo, ¿se tomó o comió algo en particular que incidió en el orgasmo? ¿Estaba el usuario atravesando alguna situación estresante? Todos estos datos se recopilan y cruzan en la app del celular para que se puedan conocer aquellos patrones que pueden generar más o menos placer, con el fin de lograr una mejor vida sexual.

Osé fue premiado en la feria de tecnología CES.

Osé, Onda y Baci, de la desarrolladora Lora DiCarlo funcionan son masajeadores robóticos que estimulan el clítoris y otros puntos de placer. El dispositivo Osé, que generó más USD3 millones en ventas, según explicó su creadora en enero de este año.

Cuenta con controles personalizados que permiten ajustar la intensidad y frecuencia de los movimientos, y no hace falta que se sostenga con las manos., ya que funciona de forma automatizada.

Womanizer, una propuesta de estimulación sin contacto.

Womanizer, el estimulador de clítoris que se destaca por su propuesta de tecnología basada en aire o Pleasure Air Technology, que estimula el clítoris sin tocarlo, a través de ondas de aire que gentilmente succionan y masajean sus terminaciones nerviosas y sensibles para lograr el climax.

El primer Womanizer se presentó en Europa en 2014. Desde ese entonces y hasta la fecha ya se han vendido 3 millones de estos dispositivos en 60 países, según sus creadores. Este gadget, que es resistente al agua, silenciosos y se cargan rápidamente mediante un puerto de carga USB con pin magnético, viene en diferentes modelos con distintos niveles de intensidad.

Crescendo es un vibrador inteligente de MyteryVibe.

MysteryVibe es una firma británica que se especializa en el desarrollo de productos sexuales. Cuenta con vibradores pequeños y flexibles en diferentes modelos. Entre ellos se destaca Crescendo que recibió múltiples premios por su innovador diseño. Play

Está hecho con silicona de alta calidad y puede adoptar varias formas. Cuenta con seis motores, se carga de forma inalámbrica y se puede gestionar a través de la app MysteryVibe, disponible para iOS y Android, que permite ajustar frecuencia, intensidad y crear rutinas personalizadas.

Condón inteligente

i.Con Smart Condom cuesta £59.99

Se llama i.Con Smart Condom y si bien se lo describe como “un condón inteligente”, se trata más bien de un wearable en forma de anillo que debe colocarse junto a un condón tradicional. Ese anillo, que está hecho de goma sintética y fibra de carbono incluye sensores y un pequeño chip para recopilar información que luego se puede visualizar en un app.

El desarrollo se anunció en 2016, está a la preventa pero no hay fecha precisa de lanzamiento todavía

Analiza el tiemp, velociadad y cantidad de penetraciones, así como la tempertura de la piel y la frecuencia sexual. Cabe señalar que el producto está en preventa y aún no se confirmó fecha oficial de lanzamiento.

Masturbador digital

Existe una gran variedad de dispositivos para la masturbación masculina pero uno de los que se destacó en este último tiempo es el Autoblow A.I que, según su creador Brian Sloan, fue desarrollado para imitar las técnicas que uan los humanos.

Autoblow masturbador digital masculino

Se trata de un dispositivo que pesa casi un kilo y medio, y mide 25 centímetros de alto por 18 centímetros de ancho. No es nada pequeño ni fácil de portarl, pero su diferencial es que se nutrió de un sistema de aprendizaje automático basado en más de 108 horas de videos porno sobre sexo oral para identificar los patrones más utilizados. Así, la plataforma desarrolló 10 programas especializados con diferentes técnicas que buscan asegurar el placer.

En el extremo superior se colcan las fundas de silicona que tienen diferentes tamaños de orificio y son lavables. La máquina integra un chip y 4 sensores.

Gadgets para fortalecer el suelo pélvico

El suelo pélvico hace referencia a un conjuto de músculos en la parte inferior de la cavidad abdominal. La falta de tono muscular en este sector puede generar inconteniencia urinaria y afectar el placer ya sea porque disminuye la sensiblidad o genera sensación de dolor durante el coito.

LoveLife de OhMyBody para fortalecer el suelo pélvico.

Para fortalecer el suelo pélvico se sugiere hacer ejercicios de Kegel que consisten básicamente en apretar y relejar de forma interclada los músculos que controlan la salida de la orina. Estos ejercicios se puede hacer sin ningún tipo de dispositivo externo, sin embargo, para quienes prefieran contar con la ayuda de la tecnología hay una gran varieda de gadgets que pueden resultar de utlidad como Elvie Kegel, Intensity o LoveLife Krush, entre muchos otros que se caracterizan por incluir una app para el monitoreo en tiempo real de la actividad.

Robots sexuales

Los robots sexuales vienen en diferentes modelos y son capaces de conversar y hasta «sentir» orgasmos.

Hay varias compañías que se dedican a crear robots pensados para dar placer: ofrecen androides con diferentes estéticas y estilos, capaces de hablar y hasta “sentir” orgasmos . La compañía Synthea Amatus, fundada por el ingeniero catalán Sergi Santos, creó a Samantha, un robot equipado por inteligencia artificial que cuesta unos 3.500 euros.

Integra un bot con el cual se puede mantener conversaciones y además cuenta con sensores en distintas partes del cuerpo. Cada vez que se ejerce una leve presión en alguno de esos puntos, la muñeca responde con gemidos y expresiones de placer.

Samantha, el robot sexual creado por Synthea

Abyss Creations es una empresa estadounidense conocida por generar muñecos y muñecas sexuales de silicona que son híper realistas (Real Dolls). Harmony, un sistema de inteligencia artificial que se puede manejar a través de una app, es una de su creaciones más destacadas.

Este sistema es el cerebro que habita dentro de una cabeza robótica que tiene diferentes personalidades, interactúa con el usuario y hasta se le puede cambiar el rostro, por medio de diferentes máscaras que se adhieren por medio de imanes.

f:Infobae