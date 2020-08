Telegram incorpora las videollamadas y así las podés probar

Para poder hacer uso de la nueva función, los usuarios que participen en la videollamada, deberán ser parte del programa beta con el fin de acceder a las nuevas actualizaciones antes que nadie

A nivel mundial, Telegram es una de las apps de mensajería más populares, con más de 400 millones de usuarios. Su alcance ha propiciado que la plataforma se actualice con videollamadas, una función muy necesaria sobre todo por la exigencia de los tiempos actuales.

Gracias a la nueva beta de la aplicación, las videollamadas ya se pueden usar de forma oficial: si usás la versión beta 7.0 de Telegram, los usuarios ya pueden estar en contacto con sus amigos cercanos de forma más íntima.

I forgot to specify "BETA" lol

I'm using #Telegram beta v7.0.0. (2052)