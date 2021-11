“Tenemos propietarios que aunque lo acepte el edificio no aceptarían a alguien con mascotas”

En redes sociales trascendió que en el vecino Uruguay, un diputado presentó una ley que busca que cualquier inquilino pueda tener una mascota en la propiedad que habita, impidiendo que se impongan cláusulas restrictivas en los contratos de alquiler y los reglamentos de copropiedad.

Ante esto surgió la pregunta, ¿podría implementarse una ley similar en Salta?, ¿esto fomentaría la adopción?. Por esto InformateSalta entrevistó a Juan Biella, presidente del Colegio de Inmobiliarios.

“Es un tema bastante complejo, tenemos muchos propietarios que aunque lo acepte el edificio, no aceptarían a alguien con mascotas”, comentó para explicar que es algo muy difícil que se de en Salta. “Yo no se si una ley que obligue ayudaría, no lo tengo muy claro”, y agregó que al propietario “le gusta cuidar mucho, por eso restringe a los animales”.

“Cuando se arma un consorcio, normalmente se juntan los vecinos y se ponen de acuerdo sobre las reglas de convivencia en la constitución del consorcio, ahí ellos deciden si van a aceptar animales”, dijo el referente de los inmobiliarios sobre como se establecen las normas de convivencia de los edificios.

Una denuncia que realizaron algunos usuarios de redes sociales y que respondió Lucas Iñigo, Presidente de Proteccionistas de Animales de Salta, es referida a un canon que se les agrega a los inquilinos con mascotas. “Yo conozco gente que acepta o no acepta mascotas, jamás que haya querido cobrar un extra”, sentenció Juan Biella.