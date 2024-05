“Tenemos todo armado para llegar a la dolarización”, aseguró Luis Caputo

El titular del Palacio de Hacienda dijo que la recuperación «está muy cerca» y anticipó que en abril también hubo superávit financiero.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó este miércoles las medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que la recuperación está muy cerca. Además, señaló que está «todo armado» para llegar a la dolarización.

El funcionario afirmó: “Venimos de un desastre y una hiperinflación. Aun habiendo anunciado el programa, decían que iba a haber más inflación y un crawling del 6%”.

“Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y está pasando lo que dijimos que iba a pasar”, enfatizó.

El titular de Hacienda reconoció que continúa en marcha el plan de competencia de monedas. “Esto estaba estudiado. Fue la razón por la que nos pusimos de acuerdo. Tenemos todo preparado para la dolarización. Está recontra estudiado”.

“El Gobierno no está enamorado del cepo, lejos de eso. Todo lo que estamos haciendo es para salir del cepo. Con el gobierno anterior había cepo y el dólar pasó de 60 a 1000″. Destacó la medida de imponer una tasa de valor negativo: “Si no lo hubiéramos hecho, estaríamos en la puerta de la hiperinflación.”

Asimismo, sobre la pérdida de poder adquisitivo respondió: “Siempre dijimos que no iba a ser fácil. Esto es lo mejor que podríamos estar. Hay mucha divergencia en los precios. Nadie esperaba que funcionara aunque llegáramos al equilibrio fiscal, que el Bopreal funcionara y que el Central comprara reservas. Los analistas económicos presagiaban un futuro más funesto, y ante eso, los empresarios reaccionaban”.

En línea con el valor de los precios generales y del dólar, el ministro sostuvo que “cuando la situación económica es muy mala, como era hace cinco meses, el dólar se encarece y los bienes se abaratan en relación con el dólar. Cuando la situación se arregla, sucede lo contrario”. “Es normal lo que estamos viendo ahora. Lo impactante es que ocurrió en un tiempo muy corto”, indicó.

“Hoy algunos entendieron que la situación cambió de manera fundamental y han bajado precios. La Secretaría de Comercio ha detectado muchos precios que se han retrotraído a enero o diciembre. Otros aún están sentados esperando con precios armados en base a un dólar de $2000, esperando que se les cumpla una situación anormal”, cuestionó.

El economista,consideró que lo primordial para el éxito del programa económico es la capacidad que tenga el país de generar credibilidad. “La Argentina no tiene credibilidad, que es la materia prima para hacer cosas. La credibilidad viene dada por el país y por tus políticas. La primera ya nos viene en contra, así que solo podemos buscar la segunda por ahora”, evaluó.

Ley Basesy acuerdo con el FMI

En otro tramo de la entrevista se le consultó al funcionario nacional acerca de algunos puntos de la Ley Bases y otras promesas que se habían adelantado. Caputo detalló que la aprobación de la la ley y el paquete fiscal es muy importante, pero que existe un problema. “El problema con la ley es que es muy buena, y todo el mundo lo sabe, y, por lo tanto, genera mucha resistencia. La oposición no quiere que nos vaya bien”.

Respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario internacional (FMI), dijo que aún no está en los planes un nuevo acuerdo, pero que se iniciarán en las próximas semanas. Lo mismo, enfatizó respecto a la necesidad de encontrar un financiamiento internacional. “Vamos a empezar a hablar ahora. No hemos hablado con nadie del sector privado para conseguir plata. Hubo algunos llamados de bancos del exterior que se comunicaron con el Central. Hay ofrecimientos, pero no buscamos financiamiento. Hay que sanear el balance del Banco Central primero”.