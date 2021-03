Tengo clarísimo que Cristina me quiere preso, pero no tengo miedo” y otras 13 frases de Mauricio Macri

Una selección de las principales definiciones del reportaje que brindó en televisión, tras la presentación de su libro “Primer Tiempo”

El expresidente Mauricio Macri fue entrevistado y apuntó contra el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández. “Este es el último gobierno populista que vamos a tener en Argentina porque va a fracasar”, aseguró el líder del PRO.

“No trabajé cuatro años para volver hacia atrás. Han destruido las cosas que hicimos y funcionaban, no es que están arreglando las cosas que nosotros no pudimos”, señaló el exmandatario.

Por otra parte resaltó que “crecimiento” que existió en la sociedad: “Hay cada vez más masa crítica, más gente no se van a dejar llevar como borregos, que no los van a patotear, que no los van a someter, y van a defender su derecho a superarse”.

A su vez, volvió a apuntar contra el kirchnerismo: “Es la facción que a secuestrado al peronismo hace 20 años”, y disparó contra la actual vicepresidenta de la Nación: “Cristina no tiene contacto con la realidad”.

“Ella genera su verdad y después la repite con fuerza y liderazgo que luego genera que mucha gente le crea y la siga. Tal como ocurre con el lawfare”, agregó sobre Cristina Kirchner.

Posteriormente fue consultado sobre si tiene miedo de ir preso, a lo que Mauricio Macri aseguró que no, afirmando que todas las causas son ficticias, pero aclaró: “Tengo clarísimo que Cristina me quiere preso, pero estoy muy tranquilo”.

El expresidente también hizo mea culpa sobre su mandato: “Una de las críticas que me hago es que no hice eje en la herencia que recibí, puse mi fuerza en otra cuestión”.

El siguiente es el racconto de las 14 frases salientes de la entrevista que concedió esta noche al canal La Nación Más:

1- “Sí, tengo clarísimo (que Cristina Kirchner lo quiere preso), pero no tengo miedo. Estoy muy tranquilo, porque mi gobierno no tuvo problemas de transparencia”.

2- “En el Gobierno manda Cristina Fernández. No sé definir el rol de Alberto Fernández. Pero lo grave es que la Argentina está sin rumbo y sin conducción. Todos los días estamos un poco peor”.

3- “No voy a ser candidato en 2021″.

4- “Este Gobierno no vacuna. Entramos en una cuarentena eterna y ni siquiera nos adelantamos para comprar las vacunas suficientes. Todavía no sabemos por qué no se compró la vacuna Pfizer”.

5- “No me voy a vacunar hasta que esté vacunada la última persona de riesgo”.

6- “¿Cómo puede ser que esos jóvenes que militan con ellos, que tienen padres y abuelos, qué hemos hecho para que se vacunen antes? ¿Con qué cara miran a sus abuelos?”

7- “El Instituto Patria es la grieta porque no quiere una sociedad que trabaje dentro de la Constitución Nacional, con instituciones independientes. El kirchnerismo es la facción que domina y secuestra al peronismo. Ella vino con la decisión de romper el sistema”.

8- “La grieta son valores, no personas. ¿Cómo soltamos delincuentes que después matan a argentinos honestos que quieren vivir en paz? ¿Cómo uno puede sentarse a dialogar con alguien que piensa que hay que soltar delincuentes? ¿Cuál es la negociación: que en vez de soltar 5.000 soltamos 2.000?”

9- “Vamos a sufrir una crisis que está desarrollándose. Con esta crisis vamos a aprender y muchos van a defender su derecho a superarse. Por eso las marchas. La sociedad se movilizó y dijo queremos que los chicos vuelvan a clases y el gobierno tuvo que retroceder”.

10- “Mis amigos tuvieron que vender sus empresas para no tener discusiones sobre, si por ser amigo mío podían participar en una licitación o no. Al revés de que se inventaron amigos que se hicieron ricos después de ser gerente de una sucursal”

11- “La fiscal Gabriela Boquín, que es una fiscal militante, escribió que quiere extender la quiebra al Correo a la controlante, que es SOCMA, y a los accionistas, donde están mis hijos, y ese es el plan. A mis hijos les dije que si esto pasa es que la Argentina se quebró institucionalmente y el país está en una situación más grave que lo que les pasa a ustedes”.

12- “Hay que defender la institucionalidad, las libertades, las reglas del sistema como las tenemos, esto está en juego. Esta autocracia no es un chiste, estamos en una batalla muy dura. Cristina está viendo hasta cuándo puede llegar, porque quiere alterar las libertades y las reglas de juego. Una autocracia no es democracia”

13- “El acuerdo republicano que planteamos con el peronismo en nuestro gobierno fue un espejismo. Un sector del peronismo, con Massa a la cabeza, nos hizo creer que podía acordar con nosotros, pero quedó claro que siguen secuestrados por el kirchnerismo”.

14- “Los Moyano extorsionan, es una práctica habitual de Pablo Moyano. Son una de las causantes de que el país no puede crecer. Con extorsión, atropello y sobrecostos que tiene la industria del transporte, mucha gente no puede lograr que su producto llegue a otra provincia o al puerto para ser exportado”.