“Tengo miedo”: el dibujante Nik y sus hijas fueron amenazados por Aníbal Fernández

El artista afirmó que denunciará al ministro de Seguridad luego de recibir mensajes amenazadores de su parte.

Cristian Dzwonik, conocido como Nik, recibió un mensaje con tono amenazador de parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El dibujante había criticado medidas económicas del Gobierno nacional y el funcionario le respondió con un polémico tweet.

En principio, Nik había expresado: “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Que triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”.

Ante ese comentario, Aníbal Fernández le respondió: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?”.

El tweet del ministro de Seguridad hace referencia a las escuelas donde asisten las hijas de Nik. A lo que el dibujante indicó: “Aníbal Fernández me dedica un tweet persecutorio con una amenaza ‘velada’ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro que debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”.

El rector del colegio Ort confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa.

Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet. pic.twitter.com/UjLU8Q5LjR