¿Tensión cambiaria?: los dólares que está vendiendo el BCRA no son propios

Provienen de los encajes de los bancos en el Central que respaldan los depósitos bancarios privados en dólares

La abultada derrota del oficialismo en las elecciones primarias del 14 de septiembre cambió las expectativas de los actores del mercado financiero. Después de las legislativas, el riesgo inminente es el cambiario.

Según detalla el sitio iProfesional, el gran problema es que los dólares que viene vendiendo el BCRA en el mercado oficial, y que vendía en el no oficial hasta la semana pasada, no son propios. Provienen de los encajes de los bancos en el Central que respaldan los depósitos bancarios privados en dólares.

¿Es muy grave esta situación? Ya ocurrió en otros momentos críticos como fines del 2015 pero se pueden usar dólares prestados sólo por un tiempo y para algo puntual. Por ese motivo, el organismo dejó de intervenir en el mercado no oficial del dólar.

“Los tiempos de un desenlace cambiario son mucho más perentorios que los tiempos del reacomodamiento político y los de la negociación con el FMI. Lo cambiario es una cuestión inminente, del día a día. El Gobierno parece aprestarse a negociar con el Fondo en el verano, pero el BCRA no puede esperar hasta marzo y seguir perdiendo reservas”, señala un reciente estudio de la consultora MS.

El estudio explica que no es posible extrapolar la foto actual de las reservas netas del BCRA. En particular porque muestra un certificado por tenencias de oro por unos u$s3.500 millones y otro por tenencias de DEGS del FMI por otros u$s 2.500 M que se aplicarán al pago al propio FMI.

Por ahora no está claro si la coalición del Frente de Todos en su conjunto está a favor de firmar un nuevo acuerdo con el FMI. Lo que es evidente es que en la medida que se retrase la economía estará peor.