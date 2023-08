Tensión en LN+: Feinmann y Viale, a las patadas y con riesgos de salida

En los pasillos de la emisora, aseguran que no hay diálogo entre ambos conductores. El abogado y periodista se niega a hacer el pase con su compañero, y aseguran que Viale habría llamado a otro canal de noticas líder para ofrecer sus servicios.

Luego de varias peleas en el pasado por internas y tensiones, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale se encuentran nuevamente en pie de guerra, pero esta vez, el conflicto se les fue de las manos. El martes 1 de agosto, Feinmann se negó a hacer el exitoso pase que encabezan juntos cada noche, y es pico de audiencia en la señal.

Desde hace meses, el choque de egos y de estilos de los periodistas generó diversas fracturas en el vínculo entre los periodstas, por comentarios de un lado y del otro que reavivaron en los medios los rumores de una guerra.

Así, las peleas y chicanas crecieron, y en la emisión del último martes hubo un punto de quiebre cuando Eduardo Feinmann ninguneó a Jonatan Viale al aire, ignorándolo por completo y ensalzando el programa de Luis Majul y Pablo Rossi, que llega a las 21 horas.

“No se pierda a Luis Majul con Rossi. Gran programa”, cerró Feinmann su noticiero salteando a Jonatan Viale, quien le precede en la programación de LN+.

Eduardo Feinmann y Jony Viale otra vez en guerra 🥊



Del otro lado, el hijo de Mauro Viale optó por empezar su programa entre risas e ignorando totalmente la actitud de su colega. “Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo andan?”, saludó Jony, con su habitual latiguillo.

Al correr las horas, un equipo de Intrusos debatió sobre el tema y entrevistó los protagonistas del conflicto, pero lograron poco y nada. Eduardo, quien al ver sobre que quería hablar el cronista, decidió esquivar el tema hablando sobre las elecciones explicando que estaba enfocado en el trabajo.

Por otro lado, Jonatan se mostró confundido, incluso expresó que no había ninguna pelea. “Está todo bien, por mi parte, respeto, laburo, admiración. Trato de no pelearme con colegas, me incomoda el perfil alto. Si hubo alguna discusión ya está. Va a estar todo bien”, fue lo que le trasmitió Viale al cronista.

“Esto arranca el lunes con un chisme de pasillo que se entera Feinmann. Eduardo se entera de que Jony Viale estuvo boqueando y contando que Feinmann se había tomado un vuelo privado a Miami para ir a ver a Leo Messi. Cuando se enteró, Feinmann dijo ‘Que tiene que ir hablando este’. Feinmann no dice nada de su vida privada”, aseguró el panelista Guido Záffora.

Por el momento, los programas continuarán al aire como todos los días, pero no compartirán más el momento del pase.

“No se pueden ni ver”, comentaron puertas adentro, en la emisora. Sin dudas, “se le fue de las manos a Juan Cruz Avila (director de programación de la señal)”, cuentan en los pasillos de LN+.

Si bien el vínculo de los periodistas con el canal es bueno, Viale se siente muy incómodo con el rechazo de Eduardo, y circula un fuerte rumor de un llamado de Jony a otro canal de noticas líder para ofrecer sus servicios.