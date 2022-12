Tenso cruce entre Zaira Nara, China Suárez y Pampita en un exclusivo evento

Hubo una foto grupal en la que tuvieron que juntarse las tres y en ese momento se vivió un clima de tirantez.

Zaira Nara, China Suárez y Pampita. Fotos: Movilpress.

Eugenia China Suárez se cruzó con Zaira Nara luego del escándalo por su affaire con Mauro Icardi, cuando todavía estaba en pareja con su hermana. Además Carolina Pampita Ardohain participó del encuentro en un exclusivo evento.

Es que este miércoles la actriz y las modelos fueron las invitadas de lujo en el famoso evento que cada año organiza Carolina Herrera por estas fechas para inaugurar un árbol de Navidad en Galerías Pacífico.

Pero no fueron las únicas. Nicolás Cabré, Gonzalo Heredia, Celeste Cid, Michel Noher y Agustina Casanova fueron otros de los asistentes. También estuvo El Polaco, que brindó un show junto a La China.

El evento de Carolina Herrera tuvo muchas figuras. Fotos: Movilpress

Además la ex Casi Ángeles (Telefe) se cruzó con Cabré, con quien tiene una hija en común y, por supuesto, charlaron y demostraron la buena onda, complicidad y cariño que se tienen a pesar de los años que llevan separados.

Aunque no fue así con Zaira Nara y con Pampita. Cabe recordar que Eugenia tuvo un affaire con Benjamín Vicuña cuando todavía estaba casado con la modelo, mientras eran protagonistas de la película El hilo rojo.

Además Eugenia perdió la amistad que tenía con Zaira cuando salió a la luz su romance con Mauro Icardi cuando todavía estaba en pareja con Wanda Nara. El llamado Wandagate ocupó los titulares durante el 2021 y fue todo un escándalo mediático.

La tensión fue evidente durante la foto grupal en la que participaron los famosos. En un principio la idea era que los hombres posaran adelante y las mujeres abajo.

Zaira y La China se cruzaron en el evento de Carolina Herrera. Fotos: Movilpress

Cuando las ubicaron para registrar la imagen, La China y Celeste Cid se sentaron. Zaira permanecía al lado, aunque se supo que previamente no se habían saludado.

Fue la hermana de Wanda quien dio el puntapié inicial y saludó con un beso a la novia de Rusherking en un momento en el que se agachó para acomodarse.

Qué dijo Zaira Nara sobre su enfrentamiento con Eugenia Suárez tras su romance con Mauro Icardi

Zaira Nara tenía muy buena onda con Eugenia China Suárez, además de varias amigas en común. La modelo había compartido varios trabajos con la actriz, pero el vínculo se rompió luego del romance que la artista tuvo con quien era el esposo de Wanda Nara.

Zaira habló sobre cómo abordó el tema con la ex Casi Ángeles. “Yo no soy brava, las cosas me duelen y tengo una transición paulatina, lenta. Mis amigas me dicen que tengo sangre de pato, no soy efusiva”, manifestó en diálogo con Marcelo Polino en Flor de equipo (Telefe).

“La fui a ver a la casa (a Eugenia). Hay cosas que no me pueden quedar dudas, hay cuestiones que se resuelven cara a cara, no ‘me dijo’, ‘le dije’, sabía que me iba a atender y que yo le iba a hablar bien. Yo no soy amiga, era muy amiga de mis amigas pero no le contaba mis intimidades», contó en diciembre de 2021.

Y continuó: “Yo quería escucharla, lo que quería saber no se lo quería preguntar a un periodista o prender la tele. Hay mucha gente en el medio y por respeto a la gente que tenemos en común, no quería cruzarla en un evento y correrle la cara, no tengo enemigos, no me gusta llevarme mal a la gente. Si mi hermana tiene una enemiga, tiene que ser enemiga mía, ¿pero cómo lo manejo?”.

“Yo no fui ni a querer entenderla o justificarla, quería aclarar. Sobre las cosas que quería hablar mi hermana me abrí, cuando sentí que era intermediaria dije ‘chicas, estos son los teléfonos, se comunican’”, aclaró.

“Sino es interminable. Estamos en la misma agencia, el mismo grupo de trabajo, hay marcas en común y es difícil en este ambiente. Necesito las cosas claras. Jamás preguntaría en un evento o campaña quién va, mi vida sigue porque no soy protagonista de esta situación, pero no tendría problema en trabajar con ella”, sentenció.



