Tenso momento. El fuerte cruce entre Germán Martínez y Milman por el atentado contra Cristina Kirchner

Germán Martínez culpó a Gerardo Milman por el atentado contra Cristina Kirchner y el diputado lo cruzó: “Si tiene pruebas que denuncie”

El legislador de Unión por la Patria le recriminó a su par de Pro una supuesta participación en el ataque a la exvicepresidenta, que desencadenó un inesperado ida y vuelta entre ambos en el que debió intervenir Martín Menem

l extenso debate por la Ley Bases del oficialismo no estuvo exento de tensos momentos. Uno de ellos fue el protagonizado por Germán Martínez y Gerardo Milman alrededor de las 3.30 de la madrugada por algo ajeno a lo que se debatía en el recinto: el intento de asesinato a Cristina Kirchner en 2022. El diputado de Unión por la Patria le achacó a su par de Pro que se haya definido a sí mismo como “kantiano” y le recordó las acusaciones que giraban en torno a supuestos dichos suyos que presagiaban el atentado contra la expresidenta en Recoleta.

Durante su turno como orador, el vicepresidente del bloque de Pro utilizó sus cinco minutos para hacer alusión a las distintas definiciones de libertad de diversos filósofos antiguos y modernos, para avalar los cambios que promueve la Ley Bases. Fue entonces que hizo alusión al reconocido filósofo de la Ilustración Immanuel Kant y aseguró que se encuentra cercano“al tipo de pensamiento del racionalismo de la libertad de Kant”.

Cuando terminó su ponencia, fue el turno de la diputada nacional de Unión por la Patria Roxana Monzón. Sin embargo, Germán Martínez pidió una intervención. La misma fue correspondida por su compañera de bloque y cedida por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Fue entonces que el jefe del bloque de Unión por la Patria recordó las denuncias vertidas contra Milman en 2022 en donde se lo señalaba de haber participado de una charla con dos asistentes en un bar en donde supuestamente hacía referencia a que él no estaría en la Ciudad cuando ocurriera el ataque a Cristina. O sea, que sabía de antemano lo que ocurriría aquel primero de septiembre.

“Recién se dijo una cosa que no se puede dejar pasar. Esperaba muchas cosas del diputado preopinante pero no que se manifestara kantiano. Kant decía en su imperativo categórico, que hay que obrar de tal manera que la propia acción pueda transformarse en una máxima universal”, sostuvo Martínez y denunció: “Lo que usted hizo con Cristina Kirchner no se puede transformar en ninguna máxima universal”.

Los dichos de Martínez no pasaron por alto, y Milman pidió una moción para responder, sin embargo la diputada Monzón se negó. “De ninguna manera”, dijo. Cinco minutos después, llegó el momento del diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Arancibia, quien sí le concedió la repuesta a Milman.

“Si bien no se me nombró, he sido aludido obviamente por el diputado de Santa Fe adjudicándome un hecho que no existe en la Justicia”, comenzó su descargo el exsecretario de Seguridad Interior de la Nación.

En ese sentido, continuó: “Una de las cuestiones de la libertad es la división de poderes.Este recinto no tiene la facultad de juzgar, tiene la facultad de hacer leyes. La Justicia es la que determina la inocencia o la culpabilidad. Y nuestro derecho sostiene la presunción de inocencia como el fundamento de nuestra convivencia. Pero si el diputado de Santa Fe tiene alguna prueba, que vaya y denuncie en el expediente”.

“No tengo ninguna denuncia, menos estoy imputado, mucho menos procesado y ni hablar de condenado. Y todas las pruebas llevadas adelante en el expediente, aun sin ninguna de estas categorías, dieron favorables a mi persona”, le contestó Milman a Martínez en medio de abucheos del kirchnerismo que fueron moderados por Martín Menem.

Las sospechas sobre Milman las puso sobre la mesa Jorge Abello, el exasesor del gobierno de Alberto Fernández, que dijo que el diputado sabía del atentado a Cristina Kirchner. La Justicia allanó viviendas, analizó cámaras de seguridad y secuestró y peritó el teléfono del exsecretario de Seguridad, entre otras acciones, y no halló pruebas que avalaran la denuncia de Abello, las cuales se radicaban en torno a que escuchó en el bar Casabanca, ubicado frente al Congreso, cómo desde otra mesa, el diputado Milman les decía a dos colaboradoras que cuando ocurriera la tentativa de homicidio iba a estar lejos, camino la Costa, dando a entender que sabía con antelación del ataque o que estaba ligado a él.