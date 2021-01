Thalía denunció maltrato a su abuela en un geriátrico: impactantes fotos de las heridas

La cantante y su hermana Laura Zapata hicieron públicas las denuncias por descuido a su abuela de 103 años.

Thalía y su hermana Laura Zapata denunciaron en la Justicia y públicamente que su abuela de 103 fue maltratada en un geriátrico. Lo supieron cuando fueron a visitar a la anciana con motivo de su cumpleaños y la vieron con lastimaduras graves. «Hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones deplorables», manifestó Thalía en Instagram.

Su hermana, por su parte, detalló que tiene en su cuerpo 9 «escaras decúbito» que nadie curó a pesar del dolor que la mujer sentía aún tomando analgésicos.

«Hoy 18 de enero del año en curso deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Dona Eva Mange Márquez. Más, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables», contó Thalía.

«Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos si quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida. ¡Muchísimas gracias a tod@s por las felicitaciones que nos han mandado para celebrarla hoy, en su cumpleaños número 103!», pidió.

Zapata, por su parte, brindó detalles en Twitter. «Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables», denunció.

Luego agregó: «¡¡Ella es mi guerrera y la amo!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del Covid-19 pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré», manifestó junto a las fotos de las lastimaduras de la anciana.