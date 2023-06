Tienen la plata, pero eligen el plan de ahorro: ¿cómo le sacan provecho para tener un auto 0km?

En los últimos meses, muchas personas recurrieron a este sistema por tener una ventaja sobre la compra directa. Te contamos cuál es

La compra de autos 0km mediante plan de ahorro previo tiene más de 50 años en la Argentina, la cual representa entre un 30 y 35% del total de ventas de 0km del mercado por año,alcanzando en el primer trimestre de 2023 casi el 20 por ciento.

Sin embargo, en los últimos meses, apareció un nuevo cliente de este sistema, que son aquellos que, aun teniendo el dinero, no encuentran en el mercado unidades disponibles para comprar de manera inmediata y solo le garantizan la entrega del auto adhiriéndose a un plan.

Pablo Diez, gerente General de Plan Rombo de Renault Argentina, destacó que el plan facilita el acceso al 0km a los clientes que tienen la posibilidad de pagar una cuota mensual por un auto y quizás, «no cuentan con un elevado capital inicial o que no pueden acceder a una financiación bancaria. Sin embargo y ante la ‘escases’ de unidades para vender de contado, muchas personas se han volcado a este sistema para conseguir su vehículo en tiempos más cortos.

«Decidí cambiar mi auto y comprar un 0km de contado, averigüé en varios concesionarios y marcas, pensando que el problema era el modelo que quería y no hay para entrega en menos de cinco o seis meses, así que, le pregunté a un vendedor de usados y me sugirió ingresar en un plan de ahorro. Me adherí a uno y en la ‘primera de cambio’ licito, espero ganar y que me lo adjudiquen pronto», dijo el comerciante Daniel M.

El plan de ahorro frente a la falta de autos

Para reflejar la actualidad de los usuarios del sistema, Fernando Villalba, gerente Comercial de Toyota Plan en Autosiglo, detalló los diferenes perfiles. «Están los tradicionales que no llegan con la totalidad del monto y financian una parte; otros que quieren invertir con bajo riesgo si les sobra algo por mes y pagan una cuota; y algunos con ánimo de recambiar la unidad o para regalar el primer auto a su hijo», comentó.

Pero lo más relevante es lo que está pasando actualmente. «Ahora apareció un nuevo actor, quien no encuentra un 0km de contado y sabe que, mediante el plan de ahorro, puede llegar al auto. Aparecen por falta de vehículos para compra de contado. No son clientes clásicos de plan y se vuelcan al mismo para encontrar una solución. No es el ideal o el objetivo del plan porque apunta a otro cliente y necesidades», afirmó Villalba.

Más personas recurren al plan de ahorro para que le garanticen el tiempo de entrega.

Loss grupos del plan de ahorro son de 168 personas, con 84 cuotas (7 años) y se entregan dos unidades por mes (una por sorteo y otra por licitación), así que, «este nuevo tipo de cliente afecta en el tiempo al cliente tradicional de plan. El plan de ahorro es con la fábrica y el stock está garantizado y dentro el contrato para la entrega hay un plazo contractual de 60 días a quien no hizo cambio de modelo y de 105 para quien sí lo hizo».

Santiago Mateo, director Plan de Ahorro de Stellantis Argentina, explicó que el plan de ahorro es un método de financiación y ahorro cooperativo y sirve a quienes buscan una alternativa de solución bancaria. «El plan de ahorro consiste en generar y administrar un grupo de personas que ahorra en un fondo común para la realizar la compra de valor significativo (como podría ser un auto o una vivienda) al cual puede acceder en un plazo menor al que necesitaría el cliente si ahorrara de manera individual», indicó.

Optar por el plan o no hacerlo: ¿qué dicen los suscriptores?

Entre quienes alguna vez se suscribieron a un plan hay diversas opiniones. La doctora Karina I. Hähn comentó que optó por el mismo porque, «es más fácil llegar al auto que quiero en cuotas. Es el tercero que tengo por plan de ahorro y todas las experiencias fueron buenas. Siempre tuve en cuenta que el valor del porcentaje de la cuota para terminar de pagar el auto fuera parejo. En la letra chica, tuve la sorpresa que no puedo cambiar de seguro una vez seleccioné uno».

Hähn señaló que, si bien tuvo mucha demora en la entrega, «me indemnizaron por no cumplir con los tiempos pactados. Mi plan era por un Toyota Yaris y solicité cambio de modelo al Corolla Cross, la adjudicación fue por licitación. Como usuaria de compra por plan me sentí poco escuchada, la misma agencia me trató mejor cuando compré un vehículo al contado. Igualmente, volvería a usar el plan de ahorro para tener un 0km, es un sistema con muchas ventajas como facilitar e ir pagando un vehículo sin tener que desembolsar todo el dinero».

Asimismo, Mónica Riera, comerciante de San Pedro, provincia de Buenos Aires, relató que por primera vez se adhirió a un plan en diciembre de 2019 para comprar su 0km. «Tuve mis dudas, me asesoraron yque estuviera pactada la entrega en la cuarta cuota fue el beneficio que me hizo definir. Aunque, me lo dieron en la segunda cuota porque en ese momento había autos en la Argentina».

Una Chery Tiggo 2 es el modelo que está pagando una suscriptora, cuyá cuota se incrementó más de lo esperado.

Sin embargo, sigue Riera, al comprarlo no tuvo en cuenta aspectos como «el patentamiento, el seguro o que según qué color querés puede llegar a tener otro precio y no sabía que se parte del base, así, compré el Chery Tiggo 2 base».

Durante el proceso el concesionario donde adquirió el plan le respondió en todo, aunque, «van apareciendo cosas que tienes que pagar como los gastos administrativos. Empecé con cuotas de $25.000 y hoy van en $125.000, precio dólar, no sé cuánto saldrá la última. Tengo una panadería, si dependiera de un sueldo fijo, ya lo habría devuelto».

Aunque la familia considera que ha sido una inversión, «para mi es un sacrificio. Si alguien puede comprar su auto que lo haga de contado, en el momento. Sabía que no eran cuotas fijas sino por billete dólar, empecé con una cuota normal, ahí, tuvo sentido, pero con la situación que vivimos hoy, todo se fue a las nubes. El disparate de inflación junto con la cuota que pagás que va a precio dólar, sube todos los meses. En la Argentina decís ¡me animo! y ¿sabés qué?, no te podés animar porque no sabés qué va a pasar. Disfruto mucho mi auto, pero, no elegiría nuevamente el plan de ahorro», declaró la Comerciante.

Problemas y soluciones

Entre las dudas frecuentes que se reciben por parte de los usuarios de plan de ahorro anticipado están la evolución de las cuotas, cuándo se entrega la unidad, qué es un diferimiento, cómo renunciar a un plan, cómo y cuándo se realiza la devolución de los fondos ahorrados, cómo es el proceso de adjudicación o el cambio de modelo, los gastos de patentamiento, los medios oficiales de contacto o cómo evitar estafas.

Acerca de la evolución de las cuotas, está indicado en el contrato de suscripción y se explica en las webs respectivas. Además, «previo a la suscripción, se lo informamos por medio del ‘Pacto Claro’ en todas las marcas del grupo Stellantis, este es un documento por medio del cual, de modo claro y conciso, le explicamos a nuestros clientes las principales características del sistema, entre otras, cómo se define el valor de la cuota», dijo Mateo.

Toyota es una de las marcas que más vende uno de sus modelos por plan de ahorro.

En tanto, Diez especificó que junto con la ‘cuota pura’, es decir, el equivalente al precio de lista del vehículo en la proporción financiable por plan, dividido la cantidad de cuotas de duración de este, también, se incluyen gastos administrativos, impuestos y derechos de suscripción y llegado el momento, de adjudicación.

Si bien, los planes de ahorro están entre los servicios más denunciados junto con la telefonía celular, Villalba afirmó que es una compra sana porque no interviene ningún otro ente financiero, es directamente con la fábrica que vende el vehículo mediante un plan de ahorro y un concesionario como intermediario para hacer la suscripción, ofrecer soporte administrativo y dar el espacio para el retiro del vehículo.

En 2022, en cuanto a este sistema en Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, los reclamos que lideraron fueron la demora en la entrega del bien; la falta de devolución de los montos en casos de renuncia y el incumplimiento de oferta.

«Gerencio hace 20 años plan de ahorro en diferentes marcas y por la experiencia, el problema no es el plan, es el vendedor que le tocó al cliente. Por esto, apuntamos a la satisfacción del cliente y a la transparencia. Todo está en la web de Toyota y el plantel de vendedores en la red de concesionarios ha sido capacitado y se controla mediante un scoring propio en cada venta y luego, hay una gestión administrativa del plan cuando ingresa el contrato por la que se contacta al comprador y se revisan y repasan todos los puntos sensibles para que no queden dudas», explicó Villalba.

Muchas empresas aseguran que el plan de ahorro tiene mala imagen por los vendedores.

En cuanto a la suscripción online, por ejemplo, Diez explicó acerca del Plan Rombo que tiene diversos pasos de control de la documentación y procuran un ingreso de datos de forma segura para mantener la claridad en la operación. Además, el concesionario elegido por el cliente hace un llamado de verificación para asegurar que el cliente haya entendido las características del plan elegido.

Comentó que, «el cliente dispone además de un botón de arrepentimiento durante un plazo de 10 díaspor si decide cancelar la suscripción. Ante reclamos que podamos recibir de nuestros clientes, el primer paso es evaluar qué fue lo que generó dicha situación para actuar con celeridad mediante la red de concesionarios o desde el Centro de Atención a Clientes de Plan Rombo. Y, dada la situación actual de mercado, para determinados modelos importados, la fecha de entrega de la unidad es el reclamo más frecuente».

En tanto, Mateo sumó que ante un reclamo «respondemos de manera conjunta con nuestra red de concesionarios, buscando llegar a un acuerdo que satisfaga al cliente».