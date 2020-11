TikTok: los dueños lanzan una lámpara inteligente diseñada para estudiantes

No es para grabar vídeos musicales, imitaciones o bailes graciosos. Es para que los padres contacten con los niños mientras están en el trabajo

ByteDance, la compañía china que desarrolla la popular app TikTok, se las arregla para diversificar su actividad mientras se enfrenta a bloqueos y prohibiciones de su producto insignia. La empresa acaba de presentar uno de sus primeros productos de hardware: no se trata de un teléfono, una computadora o una cámara, sino de una lámpara con funciones geeek, especialmente diseñada para estudiantes.

El singular dispositivo llega al mercado de China bajo la marca Dali Education y se ofrece por un equivalente aproximado a los 120 dólares. Como señalamos, no se trata de una lámpara común y corriente: tiene una pantalla táctil integrada, un asistente digital y una cámara. El lanzamiento se encuadra en una iniciativa educativa en China.

Cabe señalar que en 2019 ByteDance se asoció con Smartisan, un fabricante de smartphones de China que opera desde el año 2012. A fines de 2019 apareció el primer fruto de esa colaboración, el celular Smartisan Nut Pro 3. En esta nota repasamos las características de aquel móvil que, viniendo del dueño de TikTok, no extraña que incluya buenas prestaciones en sus cámaras.

ByteDance unveils its first hardware device



> smart lamp with a touch screen, camera and built-in voice assistant that can tutor schoolchildren on their homework. Parents can check in remotely via a mobile app connected to the lamp’s camerahttps://t.co/6wCsRyidps