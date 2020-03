Tinder recomienda seguir chateando a sus usuarios pero pide que no se vean en “la vida real”

En medio de la crisis del coronavirus, la app de citas pidió seguir los consejos de la OMS para cuidar la salud En una suerte de “que no se corte”,pide a los usuarios de la red social de citas que sigan conversando a través de la aplicación, pero que no es momento para encontrarse “IRL” (In real life-En la vida real).

“El distanciamiento social no significa que deban desconectarse”, reza la app que dice que “espera ser un lugar de conexión con el otro durante estos desafiantes tiempos”.

“Pero es importante decir que ahora no es el momento de encontrarse con su match. Por favor, mantengan las cosas por acá (señala un celular) por ahora y manténganse informados sobre las recomendaciones de salud de la Organización Mundial de la Salud”.